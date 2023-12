El Ayuntamiento de Málaga define la regulación de la Zona de Bajas Emisiones que entrará en vigor a lo largo de 2024

MÁLAGA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Baja Emisiones (ZBE) de la ciudad de Málaga entrará en funcionamiento a lo largo del año 2024, en cuanto se apruebe y esté vigente la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible, cuyo trámite administrativo ya se ha iniciado.

Así, este próximo miércoles se publicará el borrador de la nueva normativa, donde se incluye la regulación de la ZBE, en el Portal de Participación Ciudadana (https://portalparticipacion.malaga.eu/), tras lo cual se procederá a su aprobación, de forma inicial y definitiva, por parte de la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento de Málaga.

Con anterioridad a este trámite, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Consejo Sectorial de Movilidad celebrado en octubre, inició el proceso de participación pública prevista en el diseño y establecimiento de las ZBE.

En este sentido, el Área de Movilidad ha mantenido encuentros con los grupos políticos municipales, así como con numerosas asociaciones y colectivos de transportes (VTC, taxi..), Consorcio de Transportes Metropolitano, asociaciones de consumidores y de vecinos, Policía Local, Universidad, y un largo etcétera

NORMATIVA REGULADORA DE LA ZBE DE MÁLAGA

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética estableció que los municipios de más de 50.000 habitantes deberían adoptar, antes de 2023, planes de movilidad urbana sostenible con medidas destinadas a reducir las emisiones producidas por el transporte y la movilidad en general, incluyendo la creación de ZBE.

El Ayuntamiento de Málaga aprobó en junio de 2021 el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y en septiembre de ese mismo año, la Junta de Gobierno Local aprobó la participación del Ayuntamiento en la convocatoria de ayudas del Programa de Ayudas a Municipios para la implantación de la ZBE Zonas de Bajas Emisiones y la Transformación Digital y Sostenible del Transporte Urbano, en el marco de los Fondos Next Generation, por lo que se solicitaron 26.030.700 euros para ocho proyectos (5.161.420 euros para la ZBE).

En abril de 2022 se inició la licitación del proyecto para instalar, implantar y poner en marcha de un sistema integral para el control y gestión de accesos a la ZBE de la ciudad.

El contrato fue adjudicado en octubre de ese año a la UTE formada por Tecnologías Viales Aplicadas Teva, S.L y Tevaseñal, S.A, por 3.134.311 (IVA incluido) y un plazo de ejecución de un año. El contrato ha sido recientemente prorrogado, por el plazo de un año, debido a la falta de suministro de materiales y ante la gran demanda de las ciudades obligadas a implementar la ZBE.

La situación ha provocado un retraso en la recepción de componentes principales que integran la iluminación de las cámaras para la lectura de matrículas, lo que también conlleva el retraso en las pruebas de la plataforma de software que gestionará la ZBE.

Por ello, el Ayuntamiento solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la modificación de plazo de ejecución de las actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2024. La prórroga fue autorizada por el Ministerio el pasado 11 de noviembre.

ZBE EN MÁLAGA

La ZBE de Málaga comprende 437 hectáreas de circulación limitada y pretende mejorar la calidad del aire y los niveles de ruido, el cambio del reparto modal de la movilidad a través de la reducción del tráfico privado y el fomento del transporte público, el impulso del uso de vehículos menos contaminantes, la digitalización de la movilidad y el aumento de la productividad de los sistemas de transporte.

Esta área central de bajas emisiones, denominada envolvente, será controlada en función de la clasificación medioambiental de los vehículos y mediante sistemas de la gestión de la circulación y sistemas inteligentes de reconocimiento de matrícula que están conectados a un software integrado en la plataforma de control de movilidad de la ciudad y desarrollado a partir de datos de la DGT y el padrón municipal. Gracias al sistema implementado para el control de esta área, no será obligatorio que la ciudadanía disponga de la etiqueta medioambiental expedida por la DGT.

La delimitación de la ZBE en Málaga está formada por las siguientes calles: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, Plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

ACCESO Y CIRCULACIÓN EN LA ZBE

Los artículos de la ordenanza sobre circulación en el interior del perímetro de la ZBE y que regulan la tipología de vehículos que pueden o no circular estarán en vigor a la espera de que el Gobierno someta a la aprobación del Parlamento la nueva Ley prevista sobre Movilidad Sostenible.

De esta forma, durante el primer año desde la entrada en vigor de la ordenanza podrán circular por la ZBE los vehículos (coches y motos) acreditados por la DGT con etiqueta CERO, ECO o C; los de etiqueta B; y los que carezcan de etiqueta ambiental.

Durante el segundo año podrán hacerlo los CERO, ECO, C, B y los que no tengan etiqueta y estén domiciliados en Málaga; y del tercer año en adelante, podrán circular por la ZBE los CERO, ECO y C, así como los B y los que no tengan etiqueta domiciliados en Málaga.

Además, también podrán circular con acceso libre por la ZBE los vehículos de transporte colectivo regular de viajeros, taxi y VTC, los que tengan la consideración de históricos y camiones. En el caso de las furgonetas, podrán circular libremente durante los cuatro primeros años las CERO, ECO, C, B y sin etiqueta, pero a partir del quinto año podrán hacerlos las CERO, ECO y C, y las B y sin etiqueta domiciliadas en Málaga.

De igual modo, tendrán acceso previa comunicación y comprobación automatizada los vehículos se asistencia sanitarias, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios municipales, y servicios privados de especial necesidad (seguridad privada, desatoros, funerarias, transporte de fondos y similares).

La circulación por el interior de la ZBE con vehículo que no cumpla alguno de estos requisitos se considerará una infracción grave y conllevará sanción de 200 euros.

ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

La nueva ordenanza de movilidad de Málaga acomete un proceso de reducción y simplificación en su articulado y terminología. Este nuevo texto derogará la actual Ordenanza de Movilidad del en vigor desde el año 2021 y la Ordenanza reguladora de las Medidas para Moderar la Velocidad del año 2006. La nueva ordenanza cuenta con 51 artículos para facilitar el entendimiento y simplificar la burocracia en la nueva movilidad de Málaga.

Entre las principales modificaciones, además de incorporar la normativa de circulación por la ZBE, se encuentra el cambio del límite general de velocidad en vías urbanas impuesto por el Reglamento General de Circulación. La 'norma tradicional' sería ahora 30 km/h (son las calles de un solo carril por sentido que representan el 80% del viario de la ciudad de Málaga) y solo excepcionalmente 50 km/h (en vías con más de dos carriles por sentido o cuando específicamente la autoridad decida aumentar en una vía el límite de 30 km/h).