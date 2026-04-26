El Ayuntamiento de Málaga inicia este domingo el reasfaltado de la MA-21 entre el aeropuerto y Torremolinos

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Málaga. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que, a partir de la noche de este domingo, 26 de abril, comienzan las obras de reasfaltado de la MA-21 en sentido Torremolinos, en el tramo comprendido entre el Aeropuerto de Málaga y el límite 1/1 con este municipio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, los trabajos se realizarán en horario nocturno, de 23,00 a 6,00 horas, periodo en el que este tramo de vía permanecerá cortado al tráfico de vehículos, a excepción de las noches de los viernes y los sábados en los que no se trabajará.

Estas actuaciones las ejecutará la UTE Suministros Asfálticos, S.L. - Firmes y Asfaltados del Sur, S.L., adjudicatarias del contrato de asfaltado de vías de alta densidad de la ciudad de Málaga.

El Ayuntamiento ha estimado que la ejecución de la obra finalice la mañana del 22 de mayo. El plazo podrá variar en función de las posibles inclemencias meteorológicas, ya que no se pueden llevar a cabo trabajos de reasfaltado con lluvia.

Ante ello, el Administración Local ha recomendado evitar la circulación por este tramo y utilizar la MA-20 o la A-7, tanto para el acceso al distrito Churriana como para los desplazamientos a Torremolinos.

En el caso de utilizar la MA-21 para acceder a Churriana o a los centros comerciales situados en su entorno, se ha establecido como itinerario alternativo la MA-23, a la altura del desvío hacia el aeropuerto, con incorporación posterior a la MA-20. Por su parte, para acceder a Torremolinos desde Churriana, deberá emplearse como ruta alternativa el Camino del Pilar o la MA-20.