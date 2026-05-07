Bolaños llama a votar el modelo de "gestión pública" de Montero frente al "negocio" y la "privatización" del PP-A

El secretario de Justicia del PSOE y ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en una visita realizada a las instalaciones de la Escuela Agraria en Vícar (Almería). - Marian León - Europa Press

VÍCAR (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El secretario de Justicia del PSOE y ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado este jueves el voto para el "modelo de gestión pública" que impulsa la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, frente al "negocio", la "privatización" y el "desmantelamiento" de servicios que, ha dicho, representa el PP-A.

En declaraciones a los medios tras visitar la Escuela Agraria de Vícar (Almería), Bolaños ha apuntado que las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo "confrontan dos modelos", de forma que solo la "alternativa" socialista busca "poner por delante de todo las necesidades y la calidad de vida de la gente" desde la "gestión pública".

El dirigente socialista ha afeado así la gestión que el PP efectúa la Junta de Andalucía, donde "siempre se prima lo privado", "el poder hacer negocios" y el "intentar sacar algún rendimiento económico a lo que son necesidades de la ciudadanía".

Con ello, ha puesto como ejemplo de las políticas socialistas la Escuela Agraria de Vícar, ya que representa "un proyecto claro de intentar mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos". "Gestionando desde lo público se puede hacer con menos coste económico para los ciudadanos y con mayor rentabilidad social, que es la finalidad que ha de tener una administración pública", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha agradecido la visita del ministro al que ha agradecido el "impulso" del Gobierno central para que el "AVE sea una realidad" así como su "sensibilidad para con el sector agrario", en especial con los jóvenes.

"Su visita al centro de formación Escuela Agraria de Vícar es todo una señal del apoyo de nuestro ministro a la agricultura y a los jóvenes protagonistas de este sector de cara al futuro", ha defendido el regidor.