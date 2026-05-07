Márquez (PSOE-A) asegura que con el modelo de Montero se construirán 8.000 viviendas en Huelva en dos años

La viceportavoz del PSOE-A y candidata número uno por la provincia al Parlamento andaluz, María Márquez, junto a miembros del PSOE junto a unas viviendas en construcción. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE-A y candidata número uno por la provincia al Parlamento andaluz, María Márquez, ha asegurado que para su formación el acceso a la vivienda es una "prioridad", por lo que con el modelo planteado por la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero en la provincia de Huelva se construirían en torno a 8.000 viviendas públicas más en los próximos dos años.

En rueda de prensa, Márquez ha remarcado "cuánta gente joven y familias trabajadoras en estos momentos tienen como prioridad y como preocupación en sus casas el poder acceder a una vivienda digna".

"Para nosotros es una prioridad porque lo es para los andaluces y porque lo es para los onubenses y por eso en nuestro programa electoral una de nuestras propuestas más importantes viene en torno a esta materia", ha abundado.

Al respecto, ha señalado que a su formación le parece "bien" que se construya vivienda privada, pero "lo que no están bien es que no haya construcción de vivienda pública".

"Porque la realidad que se nos ofrece en estos momentos a la gente de Huelva, a la gente de Andalucía, es que este tipo de vivienda, que puede estar en torno a los 300.000 euros, para poder acceder a la vivienda, una persona tiene que tener una capacidad de ahorro de 60.000 euros para poder dar la entrada a la vivienda. Eso es una realidad que en estos momentos no puede afrontar la mayoría de la gente", ha aseverado.

Así, la socialista ha señalado que hay "claramente dos modelos". Por un lado, se ha referido al del Partido Popular, que ha definido como el de "la especulación urbanística", porque "han creado ha creado una ley donde ha convertido un derecho en un negocio y donde la gente joven es imposible que pueda acceder a la vivienda".

"La Junta ha recibido más dinero que nunca de fondos europeos y del Gobierno de España y no ha sido capaz de pagar ni los llaveros de las poquísimas viviendas públicas que se han entregado en Andalucía. Ya lo conocemos, lo hemos visto durante estos ocho, cómo han sido los reyes de la especulación urbanística", ha abundado.

Por otro lado, ha señalado que el otro modelo es del Partido Socialista, que "defiende lo público y la vivienda como un derecho". Por ello, ha insistido en que su formación se compromete a que, el próximo 17 de mayo, van a facilitar "el 20% de la entrada a la vivienda que te pide el banco".

"Quien no tenga capacidad de ahorro, quien no tenga ese dinero o su familia no se lo pueda dar, es la administración la que va a facilitar esa entrada para que todo el mundo que quiera pueda comprarse una vivienda, en este caso, además, una vivienda pública. Y ese es nuestro compromiso también", ha remarcado.

Además, ha señalado que con el nuevo modelo de financiación que ha planteado la candidata del PSOE, María Jesús Montero, "suponen 5.800 millones de euros más para las cuentas de los andaluces y de las andaluzas". "Y como la vivienda es una prioridad de ese dinero, nos hemos comprometido a crear 100.000 viviendas públicas en Andalucía en los próximos dos años. En el caso de la provincia de Huelva supondría en torno a 8.000 viviendas públicas más en los próximos dos años".

"Por tanto, los modelos yo creo que están claros. El modelo de la privatización, de la especulación, de asfixiar a la gente y no poder acceder a una vivienda digna y el modelo del Partido Socialista de defensa de lo público poniendo en el centro de nuestra acción política la vivienda porque sabemos que es protagonista del debate público de los andaluces y de los onubenses", ha concluido.