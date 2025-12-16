Archivo - Vista aérea de Málaga TechPark - MÁLAGA TECHPARK - Archivo

Instalación pionera alineada con el fomento y posicionamiento de Málaga "como un ecosistema líder en desarrollo de microelectrónica" MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga lanza Núcleo, Polo de Innovación en Semiconductores, instalación pionera alineada con el fomento y posicionamiento de Málaga "como un ecosistema líder en innovación y desarrollo de microelectrónica".

Este nuevo espacio, gestionado a través de la empresa municipal Promálaga, perteneciente al Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, se ubicará en las instalaciones de la incubadora Promálaga Coworking, en Málaga TechPark.

Estará, además, vinculado con la futura instalación del IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre), también en el parque tecnológico, uno de los centros de microelectrónica y nanotecnología más avanzados del mundo, que instalará en la ciudad su primer centro fuera de Bélgica, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, han recordado que la llegada del IMEC va a situar a la ciudad en la primera división de la microelectrónica y está prevista la creación de más de 400 empleos directos. Así, como anticipo, buscando sinergias y en coordinación con este instituto puntero, se prevé que en 2026 esté operativa esta incubadora especializada en semiconductores. Se trata, además, de generar un ecosistema del que se beneficie el IMEC.

Para la puesta en marcha de este innovador espacio municipal se ha desarrollado una identidad visual acorde al perfil disruptivo de este equipamiento y se están llevando a cabo alianzas con distintas entidades para captar a los primeros emprendedores y empresas.

En concreto, la identidad visual se ha enfocado orientada a profesionales y atractiva para el público joven del ecosistema startups y tecnológico, con un diseño minimalista y teniendo en cuenta la base técnica del proyecto con el objetivo de acercar la tecnología a la ciudadanía.

PREINCUBACIÓN, INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE PROYECTOS

Núcleo se ubicará en el edificio Promálaga Coworking, que tiene una superficie total de 1.500 metros cuadrados, ubicado en calle Severo Ochoa, y contará con espacio de incubación para 20 empresas de la industria de la microelectrónica, semiconductores y fotónica.

Se desarrollará e implementará una metodología de preincubación, incubación y aceleración de proyectos que mejore la competitividad de las empresas incubadas a nivel nacional e internacional, ofreciendo servicios avanzados de alta tecnología y especialización a otras compañías que quieran investigar o desarrollar nuevas iniciativas en torno a la microelectrónica.

Asimismo, se enfocará en formar a jóvenes malagueños en el ámbito del diseño y manufactura de semiconductores con el objetivo de fomentar su inserción laboral con la futura llegada del IMEC a Málaga.

Esta incubadora actuará como punto de entrada para guiar a los usuarios en el acceso a servicios y plataformas de diseño europeas, facilitando la formación avanzada especializada en el ámbito de la microelectrónica y apoyando a empresas a escalar en esta área. Además, funcionará como conector con otras iniciativas nacionales e internacionales del sector, como las líneas piloto y el Perte Chip.

La transferencia de conocimiento será uno de los pilares fundamentales del proyecto. Núcleo facilitará el intercambio entre investigadores del IMEC, emprendedores, universidad y tejido empresarial. Asimismo, se creará un Meta LivingLab (Meta-Lab) que servirá de laboratorio de experimentación para todos los desarrollos generados por las empresas del sector, facilitando la experimentación de sus servicios.

Este polo tiene como objetivo atraer proyectos e ideas de negocio relacionados con la implementación de semiconductores en ámbitos como la Inteligencia Artificial, Vehículo Conectado, Sistemas Aeroespaciales e Industria 4.0 al territorio andaluz.

A través de la I+D+i, se facilitará la internacionalización de las empresas, se fomentará la creación de puestos de trabajo especializados de alto valor y se impulsará el emprendimiento entre los investigadores, generando transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa.