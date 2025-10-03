Ayuntamiento de Málaga obtiene 11,94 millones de fondos Feder para regeneración y dinamización de tres ámbitos

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha obtenido, según la resolución provisional del Ministerio de Hacienda, un importe de 11.948.905 euros de fondos Feder para el plan 'Conecta_Málaga' de regeneración y dinamización de tres ámbitos: Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han destacado que se ha conseguido el importe máximo que finalmente se ha concedido dentro de la categoría de grandes ciudades en Andalucía.

Este proyecto, desarrollado por el Área de Economía, Hacienda y Gestión de Fondos de la Unión Europea en coordinación con el resto de áreas y organismos de la Corporación, se ha presentado a la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL), en el marco del desarrollo urbano sostenible, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para el periodo de programación 2021-2027.

Según han recordado, el Ayuntamiento presentó una propuesta que contemplaba un presupuesto de 20 millones de euros --para su financiación en un 85% con Feder y 15% de aportación municipal-- de acuerdo con las previsiones iniciales de la convocatoria. No obstante, una vez conocido el importe concedido, el Consistorio tiene previsto desplegar las actuaciones previstas en el plan para conseguir de esta forma más fondos europeos por sobreejecución.

Además, las actuaciones recogidas en el plan suponen una inversión total de 30 millones de euros, con una aportación adicional del Consistorio de diez millones de euros, han señalado desde el Consistorio. El plazo de desarrollo comprende desde 2025 a 2029.

La convocatoria está orientada a la regeneración y revitalización urbana mediante un enfoque integral que combina mejoras en infraestructuras, equipamientos, servicios y entornos urbanos. Así, se ha diseñado, a través de un proceso participativo, un conjunto de actuaciones dirigidas a fomentar la cohesión social, el impulso económico y la mejora del entorno urbano mencionado, han indicado.

Esta iniciativa supone la continuidad y evolución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) de Málaga, que ha permitido "ejecutar con éxito numerosas actuaciones para la mejora de la ciudad y servir de referencia en la planificación de esta nueva estrategia".

Asimismo, han recordado que el Ayuntamiento de Málaga cuenta con casi tres décadas de experiencia en la captación y gestión de fondos europeos, tramitando más de 79 proyectos por 467 millones de euros desde 1994, todos ellos bajo un enfoque integral hacia la sostenibilidad urbana.

El plan, que parte de la Agenda Urbana de Málaga, se enfoca en conectar la ciudad para avanzar en la igualdad social, económica, urbanística y asistencial entre los barrios de la ciudad.

Entre las propuestas del proyecto se encuentran la regeneración de zonas degradadas para nuevos usos sociales y económicos, la semipeatonalización de pasajes, la creación de plazas o la renaturalización de calles, fomentando espacios más habitables y sostenibles. También se contempla la mejora de la accesibilidad universal o la instalación de nuevos puntos limpios de proximidad.

Se han seleccionado áreas de actuación para generar nuevas centralidades. Así, el ámbito espacial del PAI ocupa 166,12 Has, tiene una población de 48.218 habitantes y está conformado por los mencionados tres ámbitos.

En concreto, abarca los barrios de Las Flores (distrito de Ciudad Jardín); Cruz de Humilladero-La Unión, Santa Marta, Santa Julia, García Grana (4 de diciembre) y Los Palomares (distrito Cruz del Humilladero); y Capuchinos, El Molinillo, La Merced, La Goleta, Lagunillas-Cruz Verde y San Felipe Neri, El Ejido y La Victoria (en la zona norte del distrito Centro), donde se plantea una estrategia de intervención que impulse su desarrollo y dinamización.

El PAI está conformado por tres proyectos integrales con 18 actuaciones en total, como 'Málaga Policéntrica: regeneración urbana extramuros', 'Las Flores inclusiva: eliminando barreras', y 'Cruz del Humilladero: conectando con la innovación urbana', diseñados para responder a las particularidades de cada zona de actuación. Se estructura en actuaciones comunes y actuaciones específicas.

PROCESO PARTICIPATIVO

La articulación es en dos fases, la elaboración del PAI y selección de actuaciones y ejecución y seguimiento del plan. Así, se ha llevado a cabo un proceso de participación e información durante el último cuatrimestre de 2024 e inicios de 2025. En concreto, en septiembre, en el marco de la actualización de la Agenda Urbana, se llevaron a cabo jornadas participativas en las que se trabajó con vecinos, agentes sociales, económicos y el tercer sector.

El objetivo fue realizar un diagnóstico integral de todos los distritos de Málaga y definir propuestas de proyectos alineadas con las necesidades y oportunidades de cada área.

Y también se han celebrado en enero y febrero jornadas informativas y participativas en los distritos Centro, Ciudad Jardín y Cruz del Humilladero, dirigidas a los colectivos más representativos del movimiento vecinal y asociativo de los barrios incluidos en el proyecto.