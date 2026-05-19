El Ayuntamiento de Málaga participa en la celebración de la 23 edición del Día Municipal de la Calidad

El Ayuntamiento participa en el Día Municipal de la Calidad - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Recursos Humanos y Calidad, Jacobo Florido, ha asistido este martes a la celebración del XXIII Día Municipal de la Calidad que ha tenido lugar en el Salón de Actos del Edificio Múltiple de Servicios Municipales.

En el acto también han participado representantes de empresas consultoras y certificadoras que colaboran con el Ayuntamiento, según han informado a través de un comunicado.

Además, se ha hecho entrega de 74 certificaciones de sistemas de gestión y normas --calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, accesibilidad universal, seguridad de la información, etcétera-- a diferentes departamentos --áreas, organismos autónomos, agencias o empresas-- que conforman el Ayuntamiento.

Asimismo, se ha reconocido a aquellos que tienen implantado modelos de excelencia basados en la EFQM. También se han entregado los 'Premios a la Calidad y a la Innovación' y 'Concurso de Ideas Innovadoras' 2025.

Con estos reconocimientos, según explican desde el Ayuntamiento, se ponen en valor diferentes iniciativas de los departamentos, grupos o personas del Consistorio malagueño respecto a la atención ciudadana y en aspectos de calidad, excelencia e innovación.

Además, añaden que el 'Concurso de Ideas' tiene como fin "incentivar propuestas innovadoras enfocadas a la mejora de los servicios y la gestión municipal tanto interna como de cara a la ciudadanía".