El Ayuntamiento de Málaga sustituirá los naranjos de Molina Lario por hibiscos marítimos

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, está procediendo al cambio de los 23 naranjos ubicados a lo largo de la calle Molina Lario del centro, que serán sustituidos por ejemplares de hibisco marítimo, "una especie más adaptable a los vientos salinos procedentes del mar".

Así lo han informado desde el Consistorio malagueño en una nota, en la que han señalado que desde el Servicio de Parques y Jardines se ha constatado que, "debido a la orientación de esta calle, estos árboles suelen tener fuertes corrientes de aire que, en el caso de los naranjos, ha provocado han dificultado su arraigo".

Por ello, han apuntado, los técnicos han propuesto sustituir estos ejemplares por otros tantos de hibisco marítimo, por tratarse de un tipo de árbol de porte medio que soporta mejor estos vientos salinos predominantes en Málaga".

Así, han precisado que esta especie ya ha sido probada "con buenos resultados de arraigo" en otros puntos de la ciudad, como la Alameda Principal, la calle Carretería o la plaza del cementerio de San Juan, en la barriada de El Palo.

La plantación de estos árboles se llevará a cabo en el marco de las actuaciones que se ejecutan en este periodo del año, una vez caídas las primeras lluvias, tanto en alcorques vacíos como por las marras que se hayan registrado durante el verano por las altas temperaturas.

Durante estos días, también se están reponiendo ejemplares en Alameda Principal, Carretería y el entorno de Atarazanas, han señalado desde el Ayuntamiento.

Por otro lado, en los próximos días también se va a proceder a la retirada y sustitución de la tipuana de 16 metros de altura ubicada en la calle Ravel, en la barriada de La Paz (distrito Carretera de Cádiz), cuya pronunciada inclinación dificulta su estabilidad y provoca golpes por parte de vehículos con gálibo superior.

Para poder preservar el árbol, se planteó su anclaje ocupando parte de la calzada, lo que conllevaría la supresión de plazas de aparcamiento para poder desplazar la circulación en esta vía.

Sin embargo, en la comisión de trabajo de Medio Ambiente de la Junta Municipal de Distrito Carretera de Cádiz del pasado 27 de octubre, en la que participan representantes de colectivos vecinales del distrito, se aprobó la eliminación y sustitución del ejemplar por tantos árboles como sea posible en su entorno más inmediato.

Para ello, antes de retirar la tipuana, desde el distrito se crearán una serie de alcorques para plantar los nuevos árboles, han concluido.