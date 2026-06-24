El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) retira más de 200 toneladas de residuos tras la celebración de la noche de San Juan

Recogida de residuos en las playas del litoral marbellí - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella ha culminado "en tiempo récord" el dispositivo especial de limpieza puesto en marcha con motivo de la celebración de la noche de San Juan en las playas de la ciudad, con una recogida estimada de 201,2 toneladas de residuos entre los arenales y el entorno de las celebraciones.

"Gracias a la rápida intervención de los equipos municipales, todo el litoral se encontraba ya en situación normal de funcionamiento a las 9,00 horas de la mañana de este miércoles, permitiendo su uso habitual por vecinos y visitantes desde primera hora de la jornada", según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Así lo ha indicado, además, el concejal de las áreas de Limpieza y RSU y de Playas, Diego López, quien ha destacado la eficacia del operativo especial, "que se activó de forma inmediata tras la finalización de las celebraciones con el objetivo de devolver la normalidad a las playas y espacios públicos en el menor tiempo posible".

En concreto, los trabajos han permitido recoger las siguientes cantidades: 75 toneladas en Cable, 22 toneladas en Sardinales, 18 toneladas en Mistral, 45 toneladas en San Pedro y 25 toneladas en Puerto Banús. A estas cifras se suman los residuos retirados por el servicio de RSU en el entorno de las celebraciones, con 13,4 toneladas recogidas en La Fontanilla y 2,8 toneladas procedentes de contenedores de basura.

López ha agradecido la labor de los trabajadores de limpieza, servicios operativos, Policía Local, Protección Civil y demás efectivos implicados en el desarrollo del dispositivo, "que ha vuelto a demostrar la capacidad de respuesta y coordinación del Ayuntamiento en una de las noches de mayor afluencia del año en el litoral marbellí".

Asimismo, el edil ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana para preservar el estado de las playas y espacios públicos, recordando que el disfrute de las tradiciones debe ir siempre acompañado del respeto al entorno, la convivencia y el cuidado del litoral.