Ayuntamiento de Mijas activa inversiones por más de 33 millones para infraestructuras, aparcamientos y limpieza

Pleno en el Ayuntamiento de Mijas en abril 2026. - AYUNTAMIENTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha aprobado agilizar inversiones en el municipio por más de 33 millones de euros, con los que se ejecutarán infraestructuras de tipo viario, deportivo, de equipamientos, de limpieza y abastecimiento, principalmente; además de redacciones de proyectos para remodelación y peatonalización de calles y un impulso decidido al plan municipal de aparcamientos.

Estos proyectos figuran en una modificación presupuestaria aprobada este viernes en el pleno, con los votos a favor del equipo de gobierno. Entre los proyectos incluidos, han destacado en una nota la redacción del proyecto y licitación de las obras del nuevo aparcamiento de Mijas Pueblo.

Asimismo, se encuentra también la dotación de contenedores soterrados en todo el municipio, así como la licitación de la remodelación del parque La Butibamba o la continuación de los tramos pendientes de la Senda Litoral hasta la localidad vecina de Fuengirola.

Además, han informado de que el Ayuntamiento ha dotado actuaciones como el proyecto de desdoblamiento del Camino de Coín entre la glorieta Víctimas del Terrorismo y el Camino de Campanales; y los puentes de acceso al Gran Parque, que reciben 800.000 euros de presupuesto. La redacción del proyecto del cambio de césped, almacén y vestuarios del campo de fútbol anexo de Las Lagunas también está incluido.

La modificación presupuestaria aprobada supone "un impulso decisivo para el plan municipal de aparcamientos", han indicado, ya que al parking de Los Santos, que se inaugurará en breve, y al citado de Mijas Pueblo --con un presupuesto de 6,5 millones de euros--, se unen el del Parque Andalucía (proyecto y licitación de obras, con 250.000 euros); Las Cañadas, La Candelaria, El Juncal o el del bulevar de La Cala.

Precisamente en La Cala, han indicado que el Ayuntamiento va a acometer varias remodelaciones integrales de calles, cuyos proyectos estarán financiados con la modificación de hoy -Segovia, Cómpeta, Butiplaya, Júzcar, Cártama, Alemania o Benarrabá-. También se destinan 350.000 euros a las obras de sellado del vertedero municipal.

Las obras de calles se ejecutarán asimismo en Mijas Pueblo (Juan García Alarcón, Callejón de los Gitanos, Cueva del Agua), donde se destinarán 150.000 euros al proyecto para la remodelación del acceso a la ermita del Puerto y su rehabilitación. En los diseminados se destinan 500.000 euros a los arreglos de caminos públicos, y también se impulsan el colector de la Alquería y el proyecto de la nueva conexión viaria entre el sector Manzanilla y la carretera A-7053.

El Ayuntamiento de Mijas consigna en esta modificación presupuestaria un total de 2,5 millones de euros para el asfaltado de viales públicos; e impulsa las remodelaciones de las redes de abastecimiento de agua potable en El Coto (150.000 euros) y Doña Pilar (141.000 euros). Además, se contempla el proyecto de remodelación de la glorieta en la carretera de acceso al hipódromo (150.000 euros).

En concreto, según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Mario Bravo, la modificación presupuestaria incluye tanto proyectos nuevos como otros plurianuales cuyas obligaciones económicas hay que afrontar y otros cuya financiación se completa ahora.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado una modificación del acuerdo de establecimiento de los precios públicos por la prestación del servicio de estacionamiento de vehículos en aparcamientos municipales, de manera que se instaura la domiciliación bancaria de recibos mensuales para el pago de los abonos anuales de aparcamiento.

De esta manera el precio que se pagará será el mismo que se venía cobrando, es decir, 600 euros por abono anual, pero repartidos en doce recibos domiciliados de 60 euros. Así se eliminan los recargos derivados del fraccionamiento cuando los usuarios lo pedían por no poder o no querer pagar los 600 euros en una sola vez al comienzo de cada año.

Por su parte, desde el PSOE han lamentado que el gobierno local apruebe la modificación de la ordenanza de abastecimiento del agua potable y alcantarillado que han considerado "un nuevo sablazo para los bolsillos de los mijeños".

"Es una decisión puramente política y un sablazo para el bolsillo de las familias mijeñas y también de nuestros autónomos y empresas. Pese a que siempre le echan la culpa a otros, han sido los votos del PP, Vox y Juan Carlos Maldonado los que han aprobado subirle el agua a los mijeños y mijeñas", ha afirmado el concejal del PSOE Josele González.

Así, ha lanzado un órdago de forma individual a los 13 concejales del equipo de gobierno para que "se sumasen a la oposición y votasen en contra de esta subida" y ha recordado que en lo que va de año "a los mijeños se les ha quitado la gratuidad del deporte, incluyendo a los personas jubiladas que por primera vez están pagando por el deporte municipal, y se ha impuesto una tasa para los matrimonios civiles". "¿Qué será lo próximo?", se ha preguntado.

Asimismo, ha rechazado que esa subida del agua repercuta en una serie de mejoras hidráulicas en el municipio "porque este tipo de actuaciones van a cargo del canon" y ha tildado de "trileria" el nuevo periodo de pago de los recibos, que pasan de ser trimestrales a bimestrales "para maquillar la subida".

Además, ha tachado de "hipocresía" la actitud del equipo de gobierno "que ha justificado la subida del agua en un cumplimiento de sus obligaciones y compromisos con Acosol, cuando se gastan 100 millones con reparos de la intervención, es decir, gastados fuera de la ley y no ajustados a la normativa".

Por otro lado, González ha lamentado que "se ha aprobado una modificación presupuestaria, que ellos mismos han asegurado que es el punto más importante de pleno, por urgencia y cuya documentación se nos facilitó en la tarde de ayer", por lo que ha reprochado la "falta de transparencia" y ha recordado que "ya hay varias sentencias condenatorias por vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales de la oposición".

Por otro lado, se ha debatido en pleno una moción presentada por Vox para prohibir el burka en espacios municipales; una medida que los socialistas mijeños han calificado de "anticonstitucional". "El informe de la secretaría general lo deja muy claro: no es viable porque los ayuntamientos no tienen competencia para regularlo y, además, limita derechos fundamentales como la libertad religiosa", han añadido.