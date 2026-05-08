El Ayuntamiento presenta 'Animales agostados' de François Jaran-Duquette, ganadora del premio 'Málaga de Novela'

El Ayuntamiento presenta la obra ‘Animales agostados’ de François Jaran-Duquette, ganadora de la XIX edición del premio ‘Málaga de Novela’ - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el director de la editorial Galaxia Gutenberg, Joan Tarrida; y el escritor premiado, François Jaran-Duquette, ha presentado este viernes la obra Animales agostados. ganadora de la XIX edición del Premio Málaga de Novela.

Este galardón literario está dotado con 25.000 euros, además de la edición gratuita del ejemplar. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, que cuenta con la colaboración de la editorial Galaxia Gutenberg. El acto de presentación se enmarca dentro del programa de actividades de la Feria del Libro de Málaga.

En esta edición se han presentado 602 originales, un 24% más que en 2024. Se han recibido originales fundamentalmente procedentes de España, aunque también se han recibido originales de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Italia, Islandia, México, Reino Unido y Venezuela.

El jurado ha estado presidido por la directora general de Cultura, Susana Martín, e integrado por Luis Alberto de Cuenca, Antonio Soler, Eva María Díaz Pérez, Alfredo Taján, Mercedes Monmany y Ana Cabello.

El Ayuntamiento, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, pretende con esta convocatoria fomentar e impulsar la promoción de la lectura y de la creación literaria.

Este premio cuenta con un alto prestigio y popularidad y está situado en un lugar destacado en el ranking de los premios literarios convocados en España en habla hispana, han señalado desde el Consistorio.

El objeto es premiar una novela original, inédita y no premiada anteriormente, como vehículo para promocionar la literatura y, en particular, la novela, vinculándola al nombre de la ciudad de Málaga.

El jurado ha propuesto la obra 'Animales agostados' al valorar en la novela "la originalidad por la elección del tema interesante en un momento de la primera postguerra, de la que traza una fotografía muy precisa, con unos conocimientos previos muy profundos y una audacia narrativa con mezcla de géneros. Por su belleza literaria justificada por la complejidad coral, voces múltiples, que hacen que se enriquezca la complejidad del relato. Por el buen uso y corrección del idioma al tratarse de una novela muy bien escrita y estructura. Excelente dominio del lenguaje, calidad de página y estilísticamente sobresaliente".