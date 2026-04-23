El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) llevará a cabo un control de tráfico y seguridad vial con dron

Dron - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), a través de su Unidad Aérea de Seguridad (UAS) de la Policía Local, llevará a cabo un control de tráfico y seguridad vial con dron. Un servicio de vigilancia y control del cumplimiento de la señalización semafórica.

La Policía Local de Rincón de la Victoria dispone de una unidad dron que incluye un vehículo aéreo no tripulado que, entre otros usos, puede monitorizar la vía pública con fines de seguridad, emergencias, control de tráfico, cumplimiento normativo y otras operaciones de interés público.

El objetivo es prevenir accidentes, detectar conductas de riesgo, reforzar la seguridad vial y proteger a peatones, conductores y usuarios vulnerables mediante una actuación coordinada entre patrullas en tierra y medios aéreos.

Por otro lado, la Policía Local iniciará el próximo 4 de mayo una nueva campaña de vigilancia y control dirigida a motocicletas y ciclomotores, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir conductas de riesgo y comprobar que estos vehículos circulen en adecuadas condiciones de seguridad.

Esta campaña busca proteger a motoristas, conductores y al conjunto de usuarios de la vía pública, fomentando una movilidad más segura, responsable y respetuosa. En los preceptivos controles se comprobará el estado general del vehículo y elementos obligatorios, la documentación en vigor, la ITV y el seguro obligatorio y el permiso de conducción correspondiente. Se prestará especial atención a reformas o alteraciones no autorizadas, como escapes no homologados y emisiones acústicas excesivas.

Por último, han recordado que las posibles sanciones serían hasta de 200 euros por modificaciones técnicas no permitidas y hasta 1.000 euros por circular sin seguro en vigor.