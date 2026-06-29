El Ayuntamiento de Torremolinos está elaborando una guía con las vías oficiales para canalizar la ayuda a Venezuela

Minuto de silencio en Torremolinos en solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto - AYTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Torremolinos está elaborando una guía informativa en la que se recopilarán las vías oficiales habilitadas por entidades reconocidas para canalizar la ayuda a Venezuela, tras los terremotos que han afectado al país y ante la voluntad de colaboración expresada por numerosos vecinos, colectivos y agentes sociales del municipio.

Tal y como ha apuntado la alcaldesa, Margarita del Cid, "se trata de tejer una red local para tener claras las vías seguras y efectivas a través de las cuales poder canalizar las ayudas".

Esta iniciativa se ha abordado en el marco de la reunión mantenida por el equipo de gobierno con casi medio centenar de representantes de entidades sociales y colectivos vinculados a la comunidad venezolana, con el objetivo de coordinar la respuesta solidaria desde Torremolinos y facilitar a la ciudadanía información clara, contrastada y segura sobre cómo colaborar, ha explicado el Ayuntamiento de Torremolinos en un comunicado.

La regidora ha subrayado que "Torremolinos es una ciudad solidaria, diversa y profundamente conectada con muchas comunidades que forman parte de nuestra vida cotidiana, entre ellas la venezolana. En momentos como éste, lo importante es actuar con sensibilidad, pero también con responsabilidad, para que la ayuda llegue de la forma más eficaz posible".

En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que, a día de hoy, la prioridad marcada por las entidades humanitarias es la realización de donaciones económicas a organizaciones contrastadas y con capacidad de actuación sobre el terreno, como Cruz Roja o Cáritas, evitando canales particulares o iniciativas no verificadas que puedan dificultar la coordinación de la ayuda.

La guía que está preparando el Consistorio recogerá las vías oficiales de colaboración, incluyendo páginas web, cuentas bancarias, Bizum u otros canales habilitados por las entidades reconocidas, una vez que toda la información haya sido debidamente confirmada. El objetivo es ofrecer a los vecinos una herramienta sencilla y fiable para colaborar con garantías.

Del Cid ha insistido también en la necesidad de "trabajar de la mano de los agentes sociales, asociaciones, entidades religiosas, colectivos ciudadanos y representantes de la comunidad venezolana, porque la coordinación es fundamental para que la solidaridad no se disperse y pueda convertirse en ayuda real".

Tras la reunión, se ha celebrado a las puertas del Ayuntamiento un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo venezolano, con la participación de representantes de la Corporación municipal, cuerpos y fuerzas de seguridad y venezolanos residentes en Torremolinos. El acto ha incluido también la intervención de Vlad Paredes, en representación del pueblo venezolano, una oración y una canción representativa de Venezuela.

El Ayuntamiento de Torremolinos mantendrá abierto el contacto con las entidades implicadas y actualizará la información conforme se vayan confirmando nuevos canales oficiales de ayuda.