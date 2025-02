La banda indie Sexy Sadie anuncia un regreso "efímero" con un concierto en el Puerto de Benalmádena (Málaga)

El icónico grupo de los 90 tocará en directo junto a bandas de Málaga que han versioneado sus mejores temas en un disco recopilatorio

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conocida banda indie Sexy Sadie protagonizará "un regreso efímero" más de 20 años después de que se convirtieran en una banda imprescindible para la generación X. Lo harán con un concierto que tendrá lugar el próximo sábado 8 de marzo en el Puerto de Benalmádena (Málaga) dentro del 'Sexy Sadie's Day'.

Así lo han dado a conocer desde The Borderline Music, que a través de una nota informativa, señala que los mallorquines ofrecerán un concierto único en Andalucía, poniendo la guinda perfecta a la presentación de 'Found in Málaga - Sexy Sadie / Lost & Found 20th Anniversary', un disco en el que doce bandas malagueñas les rinden homenaje versionando algunos de sus grandes temas.

Y es que aquella banda que amó con intensidad el rock anglosajón, cantando sin complejos en inglés y sin envidiar a los grupos foráneos nativos publicó en 2003 su quinto álbum, 'Lost & Found' (Subterfuge Records), alcanzando con este trabajo su madurez creativa. Ahora, 22 años después, y tras varios años fuera de la escena musical, doce bandas malagueñas reivindican su enorme legado.

Para celebrar este lanzamiento, el Puerto de Benalmádena organizará el 8 de marzo el 'Sexy Sadie's Day', minifestival dedicado a una de las bandas fundacionales del indie patrio. El evento comenzará a las 13 horas con un 'brunch' noventero amenizado por 90Roll.

Desde las 16 horas, seis de las bandas participantes en el disco tocarán algunos de los temas del álbum junto a lo mejor de su repertorio propio. De esta manera podrá disfrutarse de forma gratuita de un día repleto de conciertos.

La tarde arrancará con la actuación de Los Turistas, grupo que han ajustado a su guante power pop 'I won't hurt you' ('No hacerte daño'), castellanizando las letras originales de Sexy Sadie e imprimiéndoles su propio sello.

Les seguirán WasabiCru, que con 'A scratch in my skin' versionan un tema sofisticado, más R&B, con cambios de ritmo muy sugerentes. Tras ellos, la banda Bauer, interpretando también en español el tema 'Always drunk', y apostando por arreglos electrónicos y guiño Beatle para intensificar un estribillo donde las guitarras son protagonistas.

Scandinavia tomará el testigo con canciones como 'Take from me', tema que han hecho estallar en el mejor sentido del término. El siguiente en aparecer será El País Musicano. Con la dulce voz de Álvaro al frente, ofrecerá su adaptación de 'Forever is longer than the universe itself', con toque góspel incluido.

Y cerrará la tanda de bandas locales Rubio Americano, con 'I Do', ejecutada desde unas coordenadas art rock de una sutileza rítmica sobresaliente.

Y, por último, para cerrar este círculo musical, llegará el gran momento, el más esperado: el regreso por un día, unas horas, de Sexy Sadie a un escenario, un reencuentro para agradecer al público y a estas doce bandas el tributo recibido y para regalar al público un concierto irrepetible, único en Andalucía.

El Sexy Sadie's Day será una ocasión extraordinaria, en toda la amplitud de la palabra, de volver a ver y escuchar a uno de los grupos canónicos del pop alternativo español. Ellos, junto a otras bandas como Australian Blonde, Los Planetas, Dover o El Niño Gusano, sirvieron de inspiración y sentaron las bases para la eclosión posterior y mayúscula del indie.

La alargada y brillante sombra de los de Mallorca llega hasta nuestros días. El disco homenaje y este evento en el Puerto de Benalmádena son prueba palpable de ello

El 'Sexy Sadie's Day' es un evento enmarcado en la iniciativa 'Rumbo al Puerto 2025', un plan de dinamización de la marina de la ciudad costasoleña que pretende transformar al recinto portuario cada fin de semana, hasta abril, en una celebración, atrayendo visitantes y creando un entorno que conecta a los comercios y asociados con nuevos públicos.