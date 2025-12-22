El bar 'El leonés' en Marbella trae cientos de décimos del 'Gordo' de La Bañeza a la provincia de Málaga

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MÁLAGA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El bar 'El leonés', en la avenida de Las Palmeras de Marbella (Málaga), ha repartido cientos de décimos premiados con el 79.432, el premio 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Los billetes premiados han llegado desde el municipio leonés de La Bañeza hasta la ciudad de la Costa del Sol.

Tina Romero, dueña del bar ubicado en una barriada popular marbellí, ha dicho que han sido cientos de "billetitos de esos de 20 euros", los que han vendido desde su establecimiento, toda vez que su marido, José Charro, oriundo de Quintana del Marco, un pueblo cercano a La Bañeza (León), es quien ha comprado estos décimos en el norte de España para venderlos en este local en la ciudad marbellí.

"Se han vendido a gente que lo necesita la verdad. Todo muy repartido: amigos, clientes habituales, vecinos... gente necesitada de verdad", señala Romero, que ha destacado que ella y su familia llevan 35 años comprando el mismo número "y esta vez ha sido el definitivo".

Uno de los agraciados es Dani, un chófer de taxi de la zona que ha comprado tres décimos de el 'Gordo' en el bar 'El leonés' y que ha ido al establecimiento a celebrarlo. "Estoy muy alegre, muy contento, esperando que en esta vida te llegue un golpecito de suerte, y me ha llegado", señala.

En esta jornada se levantó a las cinco de la madrugada para trabajar y fue su padre quien le avisó de que quizás tenía décimos premiados "acabados en 32". Ha asegurado que quiere destinar parte de lo premiado a comprar una licencia de taxi, a comprar una casa y a ayudar a su hija y al resto de su familia, especialmente a sus suegros.