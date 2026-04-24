Los barrios malagueños de La Trinidad y El Perchel celebran en mayo la 20 Semana Popular de los Corralones

Presentación de la programación de la Semana de los Corralones en Málaga capital. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XX Semana Popular de los Corralones de las barriadas malagueñas La Trinidad y El Perchel se celebrará del 5 al 9 de mayo con una programación que incluye rutas históricas guiadas, visitas libres a los corralones, conferencia, muestras gastronómicas, talleres y actuaciones, entre otras actividades para todos los públicos.

El concejal delegado de Derechos Sociales y del Distrito Centro, Francisco Cantos, junto a representantes de las asociaciones participantes, ha presentado la programación de una nueva edición de este evento bajo el lema '#SomosBarrio, en el Corazón de Málaga', en el que el vecindario ofrece una muestra de la vida y costumbres en los patios y corralones articulado en torno al concurso de engalanamiento floral y tradicional de patios.

Como en años anteriores, la finalidad principal de estas celebraciones es "la promoción de los barrios históricos del centro de Málaga mediante la utilización de instrumentos identificativos de la cultura popular malagueña", han indicado. Forma parte de un proyecto social de intervención comunitaria más amplio que se desarrolla a lo largo de todo el año con la vecindad residente.

La programación de esta XX edición incluye el martes 5 de mayo con una jornada en la que los corralones se abren al público con los paseos libres y guiados, acompañados de la iniciativa 'Saberes y Sabores de Nuestros Barrios', una feria de habilidades que cuenta con la participación de las asociaciones vecinales como la Asociación Espencilla del Perchel, Trinidad Centro, AFA, Incide, Don Bosco y Alacena del Corralón; de ambos barrios.

La jornada se completa con la gastronomía de La Alacena del Corralón y un 'showcooking' en directo en el Corralón de Santa Sofía, han indicado en la presentación, apuntando que para el día 6 se ha previsto una jornada que combina historia y educación, con paseos guiados durante la mañana para centros educativos y visitas históricas por las calles de los barrios dirigidas por Salvador Jiménez de la Asociación Zegrí. Los más pequeños disfrutan de un taller musical a cargo de Isabel López Mayorga en la Plaza Imagen.

Por la tarde, tras los paseos y la gastronomía, el Corralón de Santa Sofía acoge la actuación teatral del Grupo Maynake con una obra de los Hermanos Quintero, seguida de una conferencia histórica sobre la Málaga andalusí dirigidas por Salvador Jiménez.

El jueves 7 de mayo destaca por su carácter participativo y musical. Al mediodía, los mayores disfrutan de una comida de convivencia con la actuación de Juan Antonio Morales y la tarde se reserva para los paseos y la gastronomía, culminando con la Escuela de Cantes y Coplas Miguel de los Reyes.

El viernes se realizarán los juegos educativos para escolares en las Plazas de San Pablo y La Imagen organizados por CAIA y es la jornada donde el jurado técnico del certamen realiza su visita para valorar los corralones. Los paseos libres y guiados continúan permitiendo descubrir los rincones del barrio. Por la tarde, la oferta gastronómica se une al espectáculo musical en el Corralón de Santa Sofía.

Ya en el fin de semana, el sábado se celebra el talento local y el cierre de la edición. La mañana se dedica al Arte del Mañana con las escuelas de baile de Nani Díaz (Asociación Prisco) y Raquel Arias. La gastronomía de La Alacena del Corralón acompaña también la jornada matinal. Y finalmente, a las 21,00 hora, será la Gala de Clausura en el Corralón de Santa Sofía, que incluirá la entrega de detalles y reconocimientos, proyecciones de la semana y la actuación de José Lucena.

La información del evento está disponible en www.somosbarrio.eu. Además, desde ese día se colocarán los carteles oficiales y se repartirán algunos dípticos informativos por diversos puntos de la ciudad. Los interesados pueden solicitar en el correo electrónico en amrbenitez@malaga.eu; en el WhatsApp 692 583 010.