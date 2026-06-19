Bendodo critica "nuevo agravio" del Gobierno con Andalucía por reparto de licitaciones para conservación de carreteras

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, junto a otros dirigentes del PP. - PP MÁLAGA

VILLANUEVA DEL TRABUCO (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado "el nuevo agravio del Gobierno con Andalucía" en este caso por el reparto de licitaciones para la conservación de carreteras dependientes del Estado y ha lamentado que "esta tierra vuelve a ser la última en inversión de toda España".

En declaraciones a los periodistas en Villanueva del Trabuco (Málaga), Bendodo ha señalado que "hay comunidades autónomas que reciben 200 millones de euros del Estado y Andalucía va a recibir 20 millones" y se ha preguntado que si "acaso la seguridad de un conductor andaluz o malagueño vale menos que la de un catalán o un vasco".

Para el dirigente 'popular', "el Boletín Oficial del Estado (BOE) no puede ser la última herramienta de supervivencia de Pedro Sánchez para seguir pagando al independentismo los minutos de la basura que le quedan sentados en el sillón de la Moncloa".

Por eso, ha dicho que el PP va a exigir que acabe "ese uso fraudulento, sectario del BOE, porque creo que no es digno que se trate a Andalucía, que lidera ahora mismo a España, como la última comunidad, como hace el Gobierno de Pedro Sánchez".

Asimismo, ha reivindicado "la buena gestión" de los 3.353 alcaldes y 23.412 concejales del PP, "un partido que antepone el interés de los ciudadanos al interés propio. Nosotros nos sentamos, escuchamos y acordamos". "Cuando la gente prueba la gestión del PP, repite", ha finalizado.