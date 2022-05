Bendodo dice que PP "va a ganar": "Con Moreno vamos a construir una mayoría serena que dé tranquilidad a andaluces"

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 8 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del PP de Andalucía para la campaña electoral, coordinador general del PP nacional y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado este domingo que el PP "tiene claro que se presenta" y que "va a ganar las elecciones" con Juanma Moreno, mientras que hay unos partidos que "no saben presentarse y que otros no querían hacerlo pero les han obligado".

"Con Juanma Moreno vamos a construir una mayoría tranquila, serena, moderada que dé tranquilidad al conjunto de los andaluces y que permita liderar las economías del conjunto de las comunidades autónomas", ha subrayado Bendodo, que ha participado en una reunión comarcal del PP malagueño en la localidad de Benahavís, donde ha incidido en que el objetivo del

PP y de Juanma Moreno de cara a los comicios del 19J es "construir una mayoría lo suficientemente amplia que nos permita formar un gobierno para dar tranquilidad a los andaluces".

"El objetivo del próximo gobierno de Juanma Moreno es que Andalucía lidere al resto de comunidades autónomas, hemos demostrado que podemos hacerlo en estos primeros años y estoy convencido de que lo podemos hacer en el futuro", ha agregado.

Ha insistido en que "Andalucía se juega el 19 de junio algo muy importante" como es "seguir avanzando o volver al pasado". "Queremos formar un gobierno lo suficientemente amplio, una mayoría lo suficientemente amplia, para dotar de tranquilidad a los andaluces. Ese es el objetivo del PP", ha reiterado.

"Esa es una opción, la otra opción es que gobierne la izquierda. Pero ¿Cuántos partidos de la izquierda?", ha preguntado. "Aquí hay dos alternativas o el gobierno del cambio que ha funcionado muy bien, que sigue funcionando, que ha hecho que Andalucía lidere parámetros donde antes estábamos a la cola o un batiburrillo de partidos de izquierda y ultraizquierda que, evidentemente, no se pondrían de acuerdo", aludiendo al "lío" que "tienen ahora" las coaliciones con "once --partidos--" aunque, ha añadido, "no sé si son diez, once o doce".

"Andalucía votó cambio en 2018 y se ha visto que otra Andalucía mejor es posible. En esta legislatura se ha conseguido y es en la legislatura más complicada", ha subrayado. Al respecto, ha aludido a lo conseguido y ha dicho que "se ha demostrado que bajando impuestos se recauda más, por lo que se invierte más en sanidad publica, educación pública y servicios sociales". "No hay milagros, hay buena gestión. Eso es lo que hace el PP", ha apostillado, reiterando la "bajada de impuestos, reducción de trabas burocráticas, y la apuesta por la colaboración público-privada".

Por otro lado, ha asegurado que "los partidos se presentan a las elecciones para ganarlas", pero "parece que unos partidos no saben presentarse y que otros no querían hacerlo pero les han obligado".

"Si quieres ganar las elecciones, en primer lugar tienes que saber presentarte a las elecciones y también si quieres ganar las elecciones tienes que demostrar que quieres ganar las elecciones". "Yo quiero decir que el que tiene claro que se presenta y va a ganar las elecciones es el PP con Juanma Moreno", ha concluido.