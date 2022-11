Bendodo: "Estamos peor que hace cinco años porque España ha sido arrodillada" ante los independentistas

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afirmado que con respecto a la situación con los independentistas catalanes, "no estamos mejor, ni mucho menos, que hace cinco años durante aquel 1 de octubre, porque España ha sido arrodillada".

En la inauguración de la nueva sede del partido en Alhaurín de la Torre (Málaga), Bendodo ha remarcado que "el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha arrodillado y ha cedido a la presión de los independentistas", por lo que "ni España ni Cataluña están mejor ahora".

Para Bendodo, "si tú estás en un conflicto, de cualquier tipo, y tú lo que haces es entregar todas tus herramientas para luchar, pues evidentemente ya no hay conflicto; si en una batalla tú te rindes, pues evidentemente ya no hay conflicto; si tú entregas la dignidad de nuestro país y la unidad de España para acabar con un conflicto, no estás acabando con un conflicto. No se da cuenta Sánchez que los independentistas nunca, como los chantajistas, nunca se conforman con el primer pago".

"El mayor patrimonio de un político es su palabra y Sánchez ha roto muchas veces la suya", ha afirmado, apuntando que "Sánchez dijo para llegar a ser presidente del Gobierno que nunca indultaría a los que cometieron el golpe por el independentista en Cataluña, y lo hizo; dijo que nunca se sentaría con los herederos de ETA ni acercaría a los presos, y lo ha hecho".

"Ahora creímos que no llegaría más lejos y es capaz de hacerlo" porque "ahora quiere indultar" y "hacer ver que declarar la independencia es lo mismo que quemar un contenedor" y "no, no es igual el delito de sedición que el de la alteración del orden público", ha dicho. "En resumen", ha matizado Bendodo, "lo que quiere Sánchez es blanquear a los independentistas".

En este sentido, también ha señalado que "lo siguiente es reducir también la malversación" para "salvar a varios pájaros con un mismo tiro" ya que "no solo liberará de la cárcel o de la inhabilitación a los independentistas catalanes, sino que algún andaluz de aquí, del PSOE, también se puede llevar la pedrea y salvarse" de ir a prisión.

Para el coordinador general del PP, el "primer pago a los independentistas fue el indulto; el segundo ha sido la eliminación del delito de sedición, el tercer pago será evidentemente la reducción de la malversación; y el cuarto pago será volver a hablar otra vez del referéndum en Cataluña", ha finalizado.