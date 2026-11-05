Bendodo no cree irresponsables las palabras de Moreno sobre el tren y dice que cuando Montero habla "se cubre de gloria"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un acto en Málaga. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dicho que no cree irresponsables las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre viajar en tren, sino que considera que "se ha hecho eco de lo que piensa la mayoría de los españoles" sobre el sistema ferroviario actual; y ha criticado las manifestaciones al respecto de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de la que ha dicho que "habla poco, pero cuando habla se cubre de gloria".

"No me parece irresponsable, me parece que el presidente Juanma Moreno se ha hecho eco de lo que piensa la mayoría de los españoles sobre el sistema ferroviario que era marca España, de la que todos nos sentíamos orgullosos, y hoy no sabemos a qué hora sale el tren, a qué hora llega el tren y si va a llegar", ha dicho cuestionado por las manifestaciones de Montero sobre que es "una enorme irresponsabilidad que el presidente de una comunidad autónoma" diga que no se subiría a la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

Para Bendodo, Montero es "la gran estrella de esta campaña electoral". "Está hablando poco, pero cuando habla se cubre de gloria", ha dicho.

Así, ha indicado que "los españoles no están por hacer huelga, sobre después de que Montero dijera que es una huelga contra la oposición". "Eso dónde cabe, una huelga se hace por la gestión de un Gobierno, no por la gestión de la oposición que no ha tenido la oportunidad de gobernar. Se ha cargado la huelga general", ha incidido.

"Y ahora se va a cargar lo que piensa la mayoría de los españoles, que los trenes en España no son seguros, que nadie nos puede garantizar que sean seguros", ha apuntado el dirigente 'popular', quien ha puesto como ejemplo la línea Madrid-Barcelona de la que el Gobierno dijo hace unos meses que "podía llegar a 350 kilómetros por hora y la semana pasada Óscar Puente dijo que estaba pensando en cerrarla por las deficiencias".

"Qué inseguridad crea esto a los españoles ¿no? Evidentemente nos preocupa que todo un ministro diga esto. Imagínense que están planteando cerrar la línea Madrid-Barcelona, que es más reciente que la de Andalucía. ¿Qué pasará con la de Andalucía que ha tenido ya dos accidentes mortales y ha costado 115 víctimas", ha manifestado Bendodo, quien ha considerado que "eso es lo que ha hecho la gestión nefasta de este Gobierno".