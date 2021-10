Andalucía reclama que se aborde paralelamente la reforma de la financiación autonómica y la municipal

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha reclamado que se aborde paralelamente la reforma del sistema de financiación autonómica con un nuevo modelo de financiación municipal.

En su intervención en la inauguración de las jornadas '40 años de la FEMP, proximidad y poder local', que se celebran en Torremolinos (Málaga), Bendodo ha apostado por "seguir levantando esa bandera" para exigir al Gobierno central que ambos sistemas de financiación se aborden al mismo tiempo.

Ha considerado que la política municipal "es un espejo en el que deben mirarse el resto de administraciones públicas por su "capacidad de diálogo, proximidad y dedicación". "La política municipal o es cercana o no es nada, o es diálogo o no es nada, o es 24 horas siete días a la semana o no es nada, o es involucrarte el 500% o no es nada", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que ese municipalismo "lo tiene muy claro el Gobierno andaluz", precisando el incremento de la Patrica en 30 millones de euros, hasta alcanzar los 510 millones, a lo que ha añadido que de cara al presupuesto de 2022 el Ejecutivo andaluz va a aumentar aún más esa partida hasta los 515 millones.

Igualmente, se ha referido a las partidas que el Gobierno andaluz ha destinado a la cooperación y financiación de las corporaciones locales, que han pasado de 3.217 millones en 2018 a 3.338 millones en 2021; o al decreto aprobado para facilitar el aplazamiento y fraccionamiento de pago beneficiará a más de 600 ayuntamientos, que así garantizan el acceso a los fondos euros Next Generation.

"Los ayuntamientos son parte del Estado, como lo son las comunidades autónomas y el Gobierno central. Es decir, los ayuntamientos no pueden ser los hermanos pequeños. Son parte fundamental del Estado", ha insistido el consejero de la Presidencia, apelando a la colaboración entre todas las administraciones".

Al respecto, Bendodo ha apostado por la colaboración con el ámbito municipal, porque "tenemos el mismo objetivo, ir hombro con hombro para mejorar la vida de los ciudadanos".

También ha reclamado la necesidad de "redoblar diálogo y colaboración" de cara a los fondos europeos de reconstrucción, con los proyectos Next Generation, y ha dicho que el Gobierno andaluz tiene "la mano tendida" para sacar adelante estos proyectos.

Para el consejero, Andalucía "merece tanto como la que más, ni más ni menos, pero como la que más", incidiendo en que "necesitamos también proyectos estratégicos para la recuperación económica y ahí los ayuntamientos juegan un papel fundamental".