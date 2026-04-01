Bendodo subraya que el PP está "absolutamente en contra de cualquier cántico racista"

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Gustavo Valiente - Europa Press

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha subrayado este miércoles que su partido está "absolutamente en contra" de "cualquier cántico racista", tras lo que se escuchó este pasado martes en la grada durante el partido amistoso que disputaron España y Egipto en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona).

"Cualquier cántico racista nos parecerá mal, y estamos absolutamente en contra desde el Partido Popular", ha sentenciado el vicesecretario 'popular' en una atención a medios en Málaga, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre dichos cánticos en el partido amistoso de la selección española de fútbol.

Tanto el Gobierno como el Partido Popular han condenado dichos cánticos islamófobos y xenófobos que se escucharon desde una zona del fondo de Cornellà donde habitualmente se sitúa la denominada 'La Curva' del RCD Espanyol, desde donde se entonó en reiteradas ocasiones, a partir del minuto 20 del referido partido, el cántico 'Musulmán el que no bote', en una conducta ofensiva que empañó el ambiente festivo que se vivía en el recinto.

Además, durante los prolegómenos del encuentro, parte del público silbó el himno de Egipto, mientras que también se escucharon insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de un grupo reducido de aficionados.

En la misma línea que Elías Bendodo, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también ha reprobado los cánticos xenófobos que se escucharon durante el partido de fútbol. "Lamentable y condenable", ha reaccionado en un mensaje en 'X'.