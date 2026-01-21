BIC Euronova e Incibe colaboran en un nuevo programa de aceleración para diez empresas que premiará tres proyectos

BIC Euronova, en colaboración con el INCIBE, inicia nuevo programa de aceleración para 10 empresas, con premios económicos para los 3 mejores proyectos. - BIC EURONOVA

MÁLAGA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, da comienzo esta tercera edición del ambicioso programa de aceleración, Cybersecurity Ventures, de apoyo a 'startups' y pymes innovadoras; tras el éxito de las dos anteriores ediciones ya celebradas en BIC Euronova.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el impulso de nuevas empresas, a través de un Programa de Aceleración y potenciar sus actividades innovadoras, al tiempo que refuerza la ciberseguridad en la población y mercado español.

El programa de formación y mentorización ha dado comienzo, con una duración de diez semanas, a razón de dos jornadas a la semana, desde enero a finales de marzo. Además, las empresas contarán con una serie de horas de consultoría individualizada en temas legales/tributarios y de marketing digital, así como con el asesoramiento de un mentor experto.

Las empresas participantes tienen un vínculo con la ciberseguridad, bien porque sea su 'core business', desarrollando negocio en el ámbito de la ciberseguridad con productos o servicios innovadores; o bien porque por su actividad sea algo clave para el negocio (venta online, etc.) y deban aplicar ciberseguridad a entornos digitales seguros para sus clientes.

Este programa es parte de la iniciativa Incibe Emprende, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.

En calidad de entidad colaboradora del programa, BIC Euronova ofrecerá programas de aceleración, charlas, talleres, eventos y servicios de incubación a las empresas participantes. Este esfuerzo conjunto permitirá a los participantes beneficiarse de una sólida base de conocimientos en ciberseguridad, fundamental para operar de manera segura en el entorno digital actual.

IMPULSO A EMPRENDEDORES

Incibe Emprende nace con el objetivo de proporcionar un impulso al emprendimiento en ciberseguridad. Se trata de una iniciativa que tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos, pymes y profesionales, y el impulso del ecosistema del sector ciberseguridad.

Durante 2023-2026, desde Incibe se va a seguir acompañando a los emprendedores y a las 'startups' españolas de ciberseguridad a lo largo de todo el proceso emprendedor, desde la fase de captación de ideas de negocio hasta la incubación y la aceleración.

De hecho, el instituto lleva más de siete años favoreciendo el emprendimiento en ciberseguridad, lo que puede reflejarse en la red de Alumni, una comunidad que incluye algunas de las 'startups' ciber más relevantes del panorama nacional e internacional.