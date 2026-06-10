Bioparc Fuengirola invita al público a formar parte de un fin de semana especial para celebrar su 25 aniversario

Familia de gorilas en Bioparc Fuengirola - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga) cumple 25 años de historia y quiere compartir esta fecha tan significativa con todas las personas que han formado parte de su trayectoria. Así, para conmemorar este aniversario, el parque celebrará un fin de semana especial los próximos 20 y 21 de junio, ofreciendo la posibilidad de visitar sus instalaciones por un precio único de 14 euros por entrada.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de la página web de Bioparc Fuengirola y estarán disponibles únicamente para visitas durante estas dos jornadas conmemorativas, han indicado en un comunicado.

Se trata de una edición limitada vinculada exclusivamente a la celebración del 25 aniversario del parque. Desde su apertura en junio del año 2001, Bioparc Fuengirola se ha consolidado como un referente internacional en conservación de especies amenazadas, educación ambiental y bienestar animal.

Durante este cuarto de siglo, millones de personas han recorrido sus senderos, descubriendo ecosistemas únicos recreados con el máximo respeto por la naturaleza y acercándose a la biodiversidad del planeta a través de experiencias inmersivas que inspiran a protegerla.

Han recordado, asimismo, que estos 25 años han estado marcados por importantes hitos de conservación, participando activamente en programas internacionales para la protección de especies amenazadas, contribuyendo al nacimiento de numerosas crías de animales en peligro de extinción y desarrollando iniciativas educativas que han permitido sensibilizar a generaciones de visitantes sobre la necesidad de preservar nuestro patrimonio natural.

La celebración de este aniversario pretende ser también un reconocimiento a todas las personas que han hecho posible este camino, han explicado. Familias, centros educativos, visitantes nacionales e internacionales, instituciones y colaboradores que, con cada visita, han contribuido a reforzar la misión conservacionista del parque.

"Cumplir 25 años es mucho más que celebrar una fecha. Es reconocer el compromiso de millones de personas que han confiado en nuestro proyecto y que han compartido con nosotros la importancia de proteger la biodiversidad. Queremos que este aniversario sea una oportunidad para agradecer ese apoyo y seguir inspirando a nuevas generaciones a cuidar la naturaleza", han destacado desde Bioparc Fuengirola.

Con la vista puesta en el futuro, Bioparc Fuengirola afronta esta nueva etapa manteniendo intacta su misión: conectar a las personas con la naturaleza, impulsar la conservación de especies amenazadas y seguir creando experiencias memorables que despierten el respeto y la admiración por el mundo natural. Las entradas para el fin de semana del 25 aniversario ya pueden adquirirse en la web hasta completar disponibilidad.