Bioparc Fuengirola (Málaga) celebra el nacimiento de su primera cría de saki de cara blanca

Cría Saki Cara Blanca Bioparc Fuengirola - CRÍA SAKI CARA BLANCA BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga) ha dado la bienvenida a la primera cría de saki de cara blanca (Pithecia pithecia) nacida en sus instalaciones, un acontecimiento especialmente relevante al tratarse de una especie poco habitual en los parques zoológicos y cuyo conocimiento resulta fundamental para impulsar su conservación y la protección de los bosques tropicales sudamericanos donde habita.

La cría, que nació hace unas semanas y evoluciona favorablemente bajo los cuidados de su madre, permanece estrechamente unida a ella durante las primeras etapas de su desarrollo, ha indicado Bioparc Fuengirola en un comunicado.

En esta especie, las hembras desempeñan prácticamente todo el cuidado parental, transportando a sus crías de forma constante durante los primeros meses de vida y garantizando así su alimentación, protección y aprendizaje. Durante las primeras semanas, los pequeños permanecen aferrados al cuerpo de la madre, inicialmente sobre su vientre o cadera y, conforme ganan fuerza y coordinación, pasan a desplazarse sobre su espalda.

Los primeros días de vida son especialmente importantes para el desarrollo de estos primates amazónicos. La estrecha relación entre madre y cría permite que el recién nacido aprenda comportamientos esenciales para su supervivencia, observando de cerca los desplazamientos, la alimentación y las interacciones sociales del grupo.

A medida que crece, irá ganando independencia progresivamente, comenzando a explorar su entorno y a realizar pequeños desplazamientos por sí mismo alrededor de los cuatro o cinco meses de edad.

Aunque al nacer apenas supera los 100 gramos de peso, la evolución durante los primeros meses es muy rápida. Los cuidadores y veterinarios de Bioparc realizan un seguimiento continuo para garantizar que tanto la madre como la cría mantienen un estado óptimo de salud, minimizando cualquier interferencia para favorecer un desarrollo completamente natural.

Este nacimiento constituye además un importante indicador del bienestar de los animales. La reproducción de especies tan sensibles como el saki de cara blanca únicamente se produce cuando las condiciones ambientales, sociales y de manejo son adecuadas, reproduciendo fielmente las características de su hábitat natural. Un primate único de las selvas amazónicas El saki de cara blanca es uno de los primates más llamativos de Sudamérica.

Originario de las selvas tropicales de Brasil, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, pasa prácticamente toda su vida en las copas de los árboles, donde se desplaza mediante ágiles saltos entre ramas. La especie presenta un marcado dimorfismo sexual.

Los machos adultos destacan por su característico rostro blanco rodeado de abundante pelaje negro, mientras que las hembras muestran tonalidades más discretas en marrón y gris. Curiosamente, las crías nacen con una apariencia que dificulta diferenciar su sexo durante los primeros meses de vida.

Su alimentación se basa principalmente en frutos, semillas y nueces, aunque también complementan su dieta con hojas e insectos. De hecho, los sakis poseen una potente dentición especializada que les permite abrir frutos de cáscara dura y acceder a semillas que otras especies no pueden aprovechar.

LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES, CLAVE PARA SU FUTURO

Aunque actualmente el saki de cara blanca está catalogado como especie de 'Preocupación Menor' por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), sus poblaciones se enfrentan a amenazas crecientes derivadas de la pérdida y fragmentación de los bosques tropicales, la expansión agrícola, la explotación forestal y la captura ilegal de animales silvestres.

La conservación de especies como esta depende directamente de la protección de los ecosistemas amazónicos, considerados algunos de los espacios con mayor biodiversidad del planeta. Cada especie cumple una función esencial en el equilibrio de estos bosques, y los sakis desempeñan un papel importante en la dispersión de semillas y la regeneración natural de la vegetación.

En este contexto, parques comprometidos con la conservación desempeñan una labor fundamental. Bioparc Fuengirola participa activamente en programas internacionales de conservación, educación e investigación que contribuyen a garantizar el futuro de numerosas especies amenazadas y a sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger la biodiversidad.

El nacimiento de esta primera cría de saki de cara blanca representa un nuevo paso en este compromiso, permitiendo acercar al público una de las especies más singulares de la selva amazónica y recordando la importancia de conservar los hábitats naturales de los que depende su supervivencia.