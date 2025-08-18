Bomberos del CPB Málaga y del Parque de Fuengirola se desplazan a Ourense para colaborar en la extinción de incendios - CPB

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo formado por 15 bomberos y un total de seis vehículos --tres camiones, una autobomba forestal pesada y dos autobomba rural pesada junto con tres vehículos ligeros-- ha partido alrededor de las 09.00 horas desde Antequera (Málaga) con destino a la provincia de Ourense, donde se están registrando varios incendios forestales de gran magnitud.

La dotación desplazada está integrada por diez bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB Málaga) y cinco bomberos del parque de Fuengirola (Málaga), quienes tendrán como parque de referencia el de Verín, han indicado.

El cometido de estos profesionales malagueños será colaborar en las labores de extinción y, especialmente, apoyar en la protección de viviendas, contribuyendo también al relevo del personal de la zona.

Por último, han precisado en un comunicado que todos ellos quedarán a disposición del mando único de emergencias para intervenir en lo que sea necesario.