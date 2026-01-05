La borrasca Francis moviliza un operativo especial en Mijas (Málaga) con múltiples incidencias y un desalojo preventivo

Zona afectada por la borrasca Francis durante este pasado domingo en la ciudad malagueña de Mijas. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

El Ayuntamiento destaca que no ha habido que lamentar daños graves en la ciudad

MIJAS (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El temporal generado por la borrasca Francis, que ha azotado este pasado domingo la Costa del Sol, obligó al Ayuntamiento de Mijas (Málaga) a desplegar un dispositivo especial de seguridad, vigilancia y actuación de más de cuarenta personas, que actuaron sobre el terreno para impedir consecuencias graves sobre la población, los animales y sobre bienes materiales. El hecho más relevante fue un desalojo preventivo.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha hecho balance este lunes de unas horas difíciles junto a los ediles de las áreas implicadas, y ha destacado que no ha habido que lamentar daños personales ni materiales graves.

Desde primera hora del día, Protección Civil estuvo al frente del operativo, bajo la coordinación del concejal Francisco Jerez, con un dispositivo formado por siete voluntarios más uno en labores de radio y tres vehículos. Durante toda la jornada se realizaron labores de vigilancia, revisión y apoyo, con especial atención a vados y pasos inundables, y vallados de seguridad a zonas sensibles.

Mata ha recordado que el Plan Municipal de Emergencias se activó sobre las 08.00 horas, cuando Emergencias 112 de Andalucía elevó a fase de emergencia en situación operativa 1 el Plan Regional. Cabe recordar que la alerta roja de la Aemet llegó a las 14.30 horas. El Ayuntamiento de Mijas habilitó el polideportivo de Las Cañadas para alojar a personas que tuvieran que ser desalojadas de sus domicilios, pero no fue necesario.

Durante la tarde y la noche, Protección Civil permaneció también en el Hipódromo de Mijas, habilitado de forma preventiva como espacio de acogida para animales procedentes de zonas inundables, desde la caída de la tarde hasta aproximadamente las 00.00 horas, momento en el que dejó de producirse la llegada de animales y se retiró el dispositivo junto con el personal municipal. Las instalaciones alojaron temporalmente a un total de 31 perros y nueve caballos.

El concejal de Ganadería, Eloy Belmonte, ha explicado que los perros fueron trasladados por la protectora PAD, y que la instalación se abrió para las necesidades que pudiera haber en el término municipal de Mijas pero también en municipios aledaños. "Cuando hay riesgo, no miramos fronteras administrativas y ponemos los medios municipales al servicio de quien lo necesite para proteger a los animales", ha explicado.

RETÉN DE BOMBEROS

Por su parte, el Servicio de Bomberos mantuvo un retén de ocho efectivos, que estuvo operativo durante toda la jornada y permaneció activo hasta las 08:00 horas de esta mañana. Entre las 08.30 y las 16.00 horas de este pasado domingo se llevaron a cabo diversas intervenciones

Jerez ha informado de que se registraron varias intervenciones por caída de árboles, con afectación la vía pública y generando riesgo para la circulación; otras por desprendimientos de pérgolas y carpas con peligro de caída sobre la calzada (Calahonda y Las Lagunas); y otra de señalización y saneamiento de una cornisa en Las Lagunas.

Además, hubo que actuar en el desprendimiento de parte del techo de una vivienda, también en Las Lagunas, y ante la caída de tres cables de telefonía que afectaron a varias calles, con riesgo para la circulación. Asimismo, los efectivos realizaron una apertura de puerta y prestaron asistencia sanitaria a una persona impedida.

Por su parte, la Policía Local activó un dispositivo preventivo específico, preparando un retén para doblar la dotación en caso de necesidad y reforzando el CECOM, que permaneció operativo con personal adicional.

Durante la jornada se realizó un control constante del cauce del río, con marcadores a ambos lados para observar el ritmo de crecida, además del encintado de vías y zonas para impedir el acceso a puntos de riesgo.

La Policía Local contactó con vecinos de La Alberquilla, procediendo al desalojo preventivo de las viviendas colindantes más próximas al río, y mantuvo comunicación directa con los residentes de zonas sensibles como el arroyo de La Manzanilla, con previsión de corte del camino de Coín si se superaban los niveles de seguridad. De forma paralela, se coordinó con las Policías Locales de Ojén y Coín para conocer la evolución del temporal en municipios aguas arriba.

En lo que respecta a la delegación de Servicios Operativos, el concejal responsable, Daniel Gómez, ha informado de que fue necesario actuar en desprendimientos en la carretera Mijas-Benalmádena, así como para labores de limpieza por acumulación de hojas en el Camino de Coín y en la avenida Mare Nostrum. El Gran Parque sufrió de nuevo anegaciones, pero no se han registrado daños de consideración en sus instalaciones.

Por otra parte, un tramo de la Senda Litoral en la zona de El Capricho quedó dañado por los embates del mar embravecido por el temporal. Las olas golpearon la base de la pasarela y dejaron a la vista los pilares de madera sobre los que se asienta. El Ayuntamiento de Mijas ha balizado y acordonado la zona para impedir el paso y evitar peligros.

Gómez ha asegurado que será necesario cimentar de nuevo y hacer una escollera para darle la estabilidad necesaria y que el paso de las personas sea de nuevo absolutamente seguro.

Durante la tarde y la noche, la delegación de Limpieza Viaria procedió a la suspensión preventiva de los servicios, una decisión adoptada para salvaguardar la integridad del personal municipal. El concejal Eloy Belmonte ha explicado que "en episodios de este tipo, la seguridad de los trabajadores está por encima de cualquier otra consideración", confirmando que esta mañana se ha retomado el servicio con normalidad, una vez mejoradas las condiciones meteorológicas.