El Brujo estrena el 10 de julio en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga su nuevo espectáculo

Archivo - Rafael Álvarez 'El Brujo', en el Teatro Soho Caixabank - ÁLVARO GUERRERO/SOHO CAIXABANK - Archivo

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rafael Álvarez 'El Brujo' presenta en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga su espectáculo 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús'. La cita será del 10 al 12 de julio y las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

El actor ofrecerá un monólogo de humor que aborda la exposición de los Evangelios, sobre todo el evangelio de San Juan, los fragmentos más llamativos, especiales y simbólicos desde la perspectiva de la filosofía oriental y de la ciencia del yoga de la India, según han explicado desde el teatro en un comunicado.

En el escenario, 'El Brujo' estará acompañado por el músico Javier Alejano. "La puesta en escena combina la ciencia del alma con la rítmica, el humor, el sentido de la fiesta y el dinamismo de los espectáculos que siempre hago y que necesitan la complicidad permanente de la risa del público. Además, estamos encantados de disfrutar de la simpatía del espectador malagueño" ha declarado el intérprete.

El artista asegura que este espectáculo es el "más arriesgado de toda su carrera" en teatro, un ingenioso monólogo con grandes toques de humor. Con una trayectoria de más de 50 años de experiencia sobre las tablas, Rafael Álvarez, es una de las grandes figuras del teatro español.

A lo largo de su carrera, ha sido reconocido con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2002, la Medalla de Andalucía en 2012 o el Premio Corral de Comedias 2024 del Festival de Almagro, entre otras distinciones.