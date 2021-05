La burrita Baldomera celebra su aniversario viral como protagonista de una jornada en el CEIP Antonio Gala de El Borge

EL BORGE (MÁLAGA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El colegio público Antonio Gala de El Borge (Málaga) ha acogido este martes distintas actividades educativas relacionadas con el cuento infantil que protagoniza la burrita Baldomera, que se hizo viral hace ahora un año cuando se reencontró con su dueño tras varios meses separados debido al confinamiento decretado con motivo del COVID-19.

Este martes se cumple un año desde que Ismael Fernández volvió a ver a su mascota; una historia real que se hizo viral gracias a un vídeo del reencuentro y que más tarde se convirtió en un cuento infantil, que lleva por título 'La burrita Baldomera', traducido a varios idiomas, a la venta en parte de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y que espera pronto poder dar el salto a Asia.

La Diputación de Málaga también repartirá entre los centros de educación primaria de los municipios menores de 20.000 habitantes este libro, donde se narra la historia del animal y que, según palabras de Fernández, coautor de la obra, "muestra a los niños valores tan importantes como la amistad o el respeto a la naturaleza".

Tras su lectura, el colegio público Antonio Gala, ubicado en la localidad donde reside Baldomera desde hace tres años --está a punto de cumplir ocho años-- ha organizado esta jornada en torno al cuento, que ha comenzado con una lectura del libro de forma participativa por parte de niños de ocho años, mientras que otros alumnos han hecho un teatro de títeres con las ilustraciones del cuento.

Así lo ha explicado a Europa Press Ismael Fernández, quien ha asegurado que, además, niños de 12 años han hecho un rap sobre Baldo y otro grupo ha realizado una poesía, tras lo que los alumnos se han interesado por la vida de la burrita y su día a día, pero también por los valores que transmite el cuento, como la defensa del medio ambiente; o lo que supone vivir en un pueblo y mantener las raíces.

Como cierre de la jornada se ha inaugurado un mural y Fernández ha firmado libros y ha recibido dibujos de Baldomera, a la que todos los pequeños quieren conocer. Por esto, ha señalado, se está pensando organizar excursiones por clases para que puedan verla "en persona". Además, ha propuesto a la Dirección poder celebrar los 18 de mayo el Día de Baldo en el colegio.

Ha destacado la importancia de que estas jornadas educativas "inculcan a los niños el amor a los animales, el respeto al entorno y también que se puede formar futuro desde un pueblo pequeño como El Borge". "No se me ocurre una mejor forma que celebrar este aniversario viral, me he emocionado", ha dicho el joven, apuntando que es posible trasladar este tipo de actividades a otros municipios.

Esta historia de amistad convertida en cuento infantil llegó a más 50 millones de personas de todo el mundo. El vídeo en el que Fernández y su burrita rompían a llorar al reencontrarse se convirtió en viral el 18 de mayo de 2020 tras subirlo a Facebook; de forma que las imágenes se vieron desde Estados Unidos a Argentina, pasando por Rusia, India, Sudáfrica, Australia o Japón.

El libro pretende fomentar en los más pequeños valores como el cuidado del medioambiente, el respeto a los animales, la amistad o la resiliencia en un escenario como el actual, marcado por la pandemia. "Nos recuerda y hace ver a niños, pero también a los padres, que tenemos mucho que aprender de la vida en nuestros pueblos", asegura Fernández.

Un año después de conocerse en las redes sociales, Baldomera cuenta con más de 20.000 seguidores en su Instagram, TikTok y Facebook --@laburritabaldomera--, desde donde sus fans siguen su día a día en El Borge.