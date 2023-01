El CAC Málaga recibe más de 112.000 visitas en 2022, un 7,5% más que el año anterior

El centro afianza su presencia en redes sociales y su página web



MÁLAGA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y la sala expositiva de CAC Málaga-La Coracha ha congregado en 2022, ya sea para visitarlo o participar en alguna de sus actividades, 112.084 personas, 8.410 más que en 2021, lo que supone un incremento del 7,5%.

Por otro lado, el departamento educativo ha contado con la asistencia este año 2022 de 6.295 personas entre visitas guiadas, talleres y demás actividades. Además, el departamento de actividades públicas del CAC Málaga, el cual organiza los ciclos de cine, talleres, conferencias y eventos ha contado por su parte con 10.790 asistentes.

El aumento en el número de visitantes y asistentes es el reflejo de un ambicioso programa expositivo, que a lo largo del año ha presentado un total de veintiuna exposiciones temporales (todas ellas de producción propia) y dos colecciones permanentes (Pasión II. Colección Carmen Riera, Neighbours IV), que han atraído tanto al público nacional como al extranjero.

De igual modo, desde el 19 de octubre de 2022 al 13 de enero de 2023, se expone una selección de obras en la galería de arte contemporáneo Renace en Baeza, Jaén. La exposición titulada 'De lo popular en el arte. Colección CAC Málaga', comisariada por Fernando Francés, reúne una selección de obras de 15 artistas diferentes, entre pintura, fotografía, dibujo, escultura e instalación.

EXPOSICIONES

En 2022, han destacado las exposiciones 'Osgemeos: When the leaves turn to yellow' con un total de 32.964 visitantes; Work, Rest and Play de James Rielly con 25.888 visitantes; 'Ben Sledsens' con 24.941 visitantes; 'Plotting Upon the Passage of Time' de Phil Frost con 23.965 visitantes o 'Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting' con 18.014 visitantes.

Por otro lado, han recordado las exposiciones de sala expositiva de CAC Málaga-La Coracha 'Una aventura creadora' de Cristóbal Toral en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga con 3.841 visitas, Antonio Rojas: cuando la memoria se resiste a abandonar el puerto con 1.811 visitas; '99 cosas' de Cristóbal Quintero con 1.632 visitas o 'Entretanto' de Cristina Lama con 1.175 visitas.

ACTIVIDADES

En relación con la labor educativa y de integración durante el año 2022, han precisado que ha contado con la participación de 6.295 personas, 56,45% más que el año anterior.

Entre las actividades a las que han asistido más público destacan las visitas comentadas, las visitas de escolares, visitas de institutos y universitarios, visitas de centros de adultos o visitas con talleres para escolares. Entre ellos, se distinguen los talleres educativos Dejando Huella, Color y punto y los talleres vacacionales Ecomiradas y Construyendo ciudades.

Asimismo, también destacan las actividades de diversos itinerarios para asociaciones, actividades para discapacitados e integración social o itinerarios Español para extranjeros.

En cuanto a las actividades públicas, un total de 10.790 personas han realizado algunas de las propuestas del CAC Málaga en 2022, un incremento del 51% más que en 2021. Dichas actividades se han repartido entre las presentaciones de libros, conferencias y los ciclos de cine.

Por su parte, la biblioteca especializada en arte contemporáneo del CAC Málaga ha continuado poniendo a disposición del usuario información sobre teoría e historia del arte, estética, técnicas artísticas, catálogos de exposiciones colectivas e individuales, filosofía, infantil/juvenil, entre otrasmaterias.

Los servicios de la sala de lectura, las zonas para consultar los fondos de la biblioteca, multimedia, infantil o hemeroteca han sido utilizados por 3.627 personas en 2022, 1.680 personas más que en 2021, lo que supone un incremento del 47%. Además, 65 personas fueron registradas como nuevos usuarios, de los cuales 20 toman parte de la lista de difusión por WhatsApp para recibir información sobre las novedades y actividades que tengan lugar en la biblioteca.

ENTORNO DIGITAL

Por otro lado, han recordado en un comunicado que este año ha continuando siendo un periodo de transformación digital para el CAC Málaga apostando por una programación complementaria a las actividades presenciales. De esta forma, el museo ha logrado una consolidación del público que participa activamente en las actividades online a través de las diferentes plataformas de redes sociales.

Algunas de esas actividades han sido: #visitasCAC (#MiradasdeMujer #NeighboursIV y #PasiónII entre otros), Radio del CAC Málaga, #Encuentrosplanetarios, visita en colaboración con Open House Málaga, IV taller para escritores independientes "Como convertir tu manuscrito en una obra literaria", #MuseumWeek, #DIM22, #Mondaymood o la jornada #Slowart.

Como novedad, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio, el CAC Málaga organizaba su evento Green Weeks, un mes de actividades comprometidas con la ecología, la naturaleza, la lucha contra la contaminación y el desgaste de recursos, la educación en el reciclaje y las energías renovables, que acogió más de una veintena de actividades.

Por otro lado, en febrero de 2021, se puso en marcha la Radio CAC Málaga (RCAC), un proyecto radiofónico que explora las posibilidades de Internet y el medio de la radio como método de difusión y creación de crítica y debate sobre la cultura en la sociedad.

RCAC promueve la participación ciudadana y el fomento de la cohesión social con la participación de los artistas, comisarios, agentes culturales, periodistas, bibliotecarios, o pedagogos cuya labor es importante para entender las propuestas conceptuales y visuales que aporta el centro.

Los programas de RCAC se componen de cuatro ramas fundamentales que exploran las distintas facetas del museo: Resiliencias contemporáneas, Sinergias, Latitud 36.7 y Laboratorio Colaborativo en colaboración junto a la revista Apuntes de Arte de la Universidad de Málaga. Han elaborado un total de siete podcast con un total de 132 reproducciones.

WEB

A finales del año 2020, el centro renovó su página web con el objetivo de favorecer y enriquecer la experiencia del usuario facilitando que la información estuviera disponible en todo momento para el usuario de una manera clara y sencilla, dando lugar a un total de 336.559 visitas a la página www.cacmalaga.eu, un 32% más que el año anterior. Por otro lado, se ha visto incrementado el número de personas que han visitado la web del museo en 56 mil usuarios (un 7,9% más que en el 2021).

Las secciones o páginas más visitadas por los usuarios han sido la página de inicio con 87.102 visualizaciones, la sección de Planea tu visita con 29.600, Exposiciones actuales con 25.088 visualizaciones o las exposiciones de Phil Frost o Julian Schnabel con 5.100 y 5.063 visualizaciones respectivamente. Además, el 60,2% de los usuarios han realizado la visualización de la página web en dispositivos móviles, un 37% desde un ordenador y un 2,9% desde tablet.

También la presencia del CAC Málaga en las redes sociales aumenta gracias al constante interés por parte de los usuarios que siguen el día a día las exposiciones y actividades del museo a través de los diferentes perfiles del CAC Málaga.

De igual modo, el centro sigue afianzando el número de seguidores en la red social Twitter, alcanzando los 52.949 usuarios. En cuanto a Facebook, el centro ha consolidado el número de seguidores en su Fanpage con 51.516 usuarios.

La cifra de seguidores que más ha aumentado ha sido Instagram estableciéndose con 41.538 usuarios, 3.163 más que en el 2021, con un alcance de 124.808, lo que supone un 2,1% de crecimiento con respecto al 2021. Por otra parte, el canal de Youtube del CAC Málaga, ya supera los mil suscriptores.