La campaña de recogida en Málaga capital para damnificados por los terremotos en Venezuela se amplía hasta el jueves

Recogida de ayuda humanitaria en la capital malagueña para las víctimas y damnificados por el terremoto que sacudió Venezuela el pasado miércoles. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña de recogida de material sanitario organizada por la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida y la Asociación Civil Somos Integración (Asoin) que será enviado a Venezuela para ayudar a la población afectada por los terremotos registrados el pasado miércoles se ampliará hasta el próximo jueves.

Así, el Centro Municipal de Recursos Participativos del Ayuntamiento de Málaga, ubicado en la calle Corregidor Francisco de Molina, 1 (distrito Cruz del Humilladero) y que desde este lunes está recibiendo material, permanecerá abierto hasta el jueves en horario ininterrumpido de 09,00 a 21,00 horas para todas las personas y entidades interesadas en colaborar, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Actualmente, se considera prioritaria la disponibilidad de productos sanitarios para entregarlos en centros hospitalarios de Venezuela, por lo que a través de esta campaña se recogerán medicamentos tanto para atender las urgencias --analgésicos, antibióticos o antipiréticos o antisépticos-- como para enfermedades crónicas --hipertensión, diabetes, asma, entre otros--, así como suero fisiológico, gasas, apósitos, mascarillas o desinfectantes de manos. Además, desde la Agrupación también se solicitan lámparas de emergencia, pilas y linternas.

Josangel Silva, voluntaria de Asoin, en declaraciones a Europa Press, ha hecho un llamamiento para que "el paisano venezolano y el no venezolano, el malagueño acogedor, se acerque hoy a las instalaciones a dar un poquito de ese grano de arena que nos falta a todo el pueblo venezolano, principalmente con insumos médicos, que ahora es la prioridad".

"Venezuela ya sabemos que está pasando por una situación crítica de salubridad y nos llegó este terremoto, que nos golpeó, y hoy por hoy la necesidad básica son insumos médicos, ya que nuestros hospitales están saturados", ha detallado.

Ha explicado que, tras conversaciones con muchas ONG de Venezuela la necesidad prioritaria en esta fase son insumos médicos: "Hoy por hoy hacemos el llamado a que todos nos acerquemos y coloquemos un granito de arena, con traer una gasa, con traer un antibiótico, estaríamos haciendo mucho y salvando vidas en Venezuela".

Por último, ha agradecido al Consistorio por prestar las instalaciones para poder llevar a cabo la recogida, así como el envío, entre otros.

Por otro lado, cabe recordar que el Ayuntamiento, a través del Área de Acción Exterior, contactó el pasado viernes con la cónsul general de Venezuela en España, Nancy Lira Ochoa, para trasladar sus condolencias y ponerse a su disposición para ayudar a las personas afectadas mediante la organización de campañas de recogida de productos y recursos que sean necesarios o a través de la cooperación institucional que pueda paliar los efectos de la tragedia.

Por otro lado, este lunes la Corporación Municipal se ha sumado a la propuesta de la FEMP y ha guardado un minuto de silencio en la escalinata exterior del Consistorio como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano.

La Agrupación de Respuesta Rápida, constituida en el año 2020, tiene como objetivo la acción directa y transversal de necesidades emergentes que aparezcan en situaciones o ante eventos no previsibles, aunando conceptos, criterios y coordinando esfuerzos dirigidos a personas voluntarias en la ciudad de Málaga.

Entre las actuaciones más destacadas de la Agrupación se encuentran la atención a personas vulnerables durante la pandemia, la canalización de la recogida y envío de casi 800 toneladas de productos de primera necesidad a municipios de Málaga y Valencia afectados por la Dana de noviembre de 2024, la distribución de ayuda humanitaria con motivo de la guerra de Ucrania, la recogida de material de emergencia por el terremoto de Siria y Turquía (2023) o el dispositivo de ayuda tras el terremoto de Marruecos (2023).