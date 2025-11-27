Campillos (Málaga) guarda silencio por Concha, la joven asesinada por su expareja, y clama contra la violencia machista

Minuto de silencio en Campillos tras el asesinato de una joven de 25 años supuestamente por su expareja, que se entregó en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén). - EUROPA PRESS

"Concha no ha perdido la vida, la han asesinado", asegura el alcalde, que insiste en que "no hay que ser tibios" con lo sucedido

CAMPILLOS (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

Campillos (Málaga) ha guardado un minuto de silencio este jueves en señal de recuerdo y homenaje a Concha, la joven de 25 de años de la localidad, que este pasado miércoles fue hallada muerta en un domicilio de este municipio después de que su expareja se entregara como presunto autor del mismo en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén).

El alcalde del municipio malagueño, Daniel Castilla, ha señalado que Campillos "está totalmente conmocionado por estos deleznables sucesos que estamos viviendo en nuestro pueblo", y al respecto los ha condenado en unas declaraciones ante los periodistas en las que ha dicho "no hay que ser tibios ni con la condena, ni tomar equidistancia, sino hay que ser firmes, contundentes. Y la condena es total y absoluta con estos hechos y las palabras tienen sentido, tienen poder: Tenemos que decir que ha sido un asesinato machista".

"Concha no ha perdido la vida, sino que la han asesinado", ha declarado Castilla, que ha precisado que la familia de la víctima es autóctona de Campillos, si bien ella llevaba dos meses residiendo en el pueblo. "Evidentemente Campillos se ha echado a la calle, como tenemos que hacerlo, para condenar estos hechos", ha dicho.

El regidor ha destacado que tras conocerse la muerte de Concha, el Ayuntamiento se puso a disposición de su familia y un grupo de psicólogos atendió a los familiares de la víctima "para darle el apoyo que en estos momentos tan duro necesitan".

Preguntado por el autor de los hechos, el alcalde ha dicho que, según le han comunicado, el hombre sería de Martos (Jaén), donde se entregó.

Daniel Castilla ha recordado que "por solidaridad y respeto a este hecho", el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto y suspensión de actos municipales, como varias actividades en torno a la Semana de la Memoria Histórica o incluso el pleno ordinario de la Corporación previsto para este jueves.

Sobre el suceso, cabe recordar que el cadáver de esta mujer, Concha, de 25 años fue encontrado a primeras horas de la tarde de este pasado miércoles en una vivienda de la localidad malagueña de Campillos y su expareja fue detenido como presunto autor de la muerte tras entregarse en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén).

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que no había denuncias previas entre ambos y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que recaba información para determinar si se trata de un crimen machista, al igual que lo hace respecto del asesinato de una mujer, María Victoria, de 60 años, este pasado sábado, 22 de noviembre, en el municipio también malagueño de Rincón de la Victoria.