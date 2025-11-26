Hallan el cadáver de una mujer de 25 años en una vivienda de Campillos (Málaga) y detienen a su expareja

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una mujer ha sido encontrado en la tarde de este miércoles en una vivienda de la localidad malagueña de Campillos y su expareja ha sido detenido como presunto autor de la muerte.

Así lo han informado desde la Guardia Civil, que desde el primer momento ha iniciado una investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Fuentes municipales han confirmado que la víctima, de 25 años, era residente en el municipio. Otras fuentes han indicado que el hombre se habría entregado fuera de la provincia de Málaga.