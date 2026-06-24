Campillos recibe 12 millones del Gobierno para reparar los daños de las borrascas y reforzar la protección

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, visita Campillos (Málaga) - PSOE DE MÁLAGA

CAMPILLOS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado este miércoles en Campillos (Málaga) el proyecto que el municipio va a desarrollar con los 12 millones de euros concedidos por el Gobierno de España para reparar los daños provocados por el tren de borrascas de los meses de enero y febrero y, sobre todo, para reforzar la protección del municipio frente a futuras inundaciones.

Aguilar ha realizado estas declaraciones durante una visita al municipio junto a la parlamentaria andaluza Ana Villarejo, acompañado por el alcalde de Campillos, Daniel Gómez. El responsable socialista ha señalado que esta actuación es "un ejemplo de política útil" y una muestra de que el Gobierno de España "ha estado al lado de los ayuntamientos cuando más lo necesitaban".

"Campillos va a recibir 12 millones de euros, una de las mayores inversiones en toda la provincia para paliar los efectos del tren de borrascas. Pero aquí no se trata solo de reparar daños, se trata de prevenir, de planificar y de proteger a los vecinos y vecinas de cara al futuro", ha afirmado.

Aguilar ha recordado que Campillos sufrió en 2018 unas graves inundaciones que permanecen "en el recuerdo de todos los vecinos y vecinas" y ha incidido en que este proyecto permitirá actuar ante episodios de lluvias intensas y danas que, como consecuencia del cambio climático, "van a volver a producirse".

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo del alcalde del municipio y de su equipo de gobierno, "que llevan mucho tiempo planificando esta actuación para anticiparse a los daños y buscar una solución definitiva al riesgo de inundaciones".

"Hoy se conjugan dos cosas: un alcalde y un equipo de gobierno que han hecho los deberes, y un Gobierno de España progresista que ha puesto los recursos necesarios para que Campillos cuente con una de las mayores inversiones de la provincia", ha subrayado.

"De eso se trata: de estar con la gente, de planificar, de anticiparse a los daños y de garantizar que los vecinos y vecinas de Campillos tengan más seguridad", ha concluido Aguilar.

Por su parte, el alcalde de Campillos, ha destacado que esta inversión permitirá ejecutar "una de las obras más importantes en décadas" para el municipio. Gómez ha explicado que los 12 millones de euros se destinarán a crear "un gran escudo de protección hidráulico contra las inundaciones".

Con actuaciones como la construcción de un gran estanque de tormentas para laminar el agua procedente de escorrentías y arroyos, la ampliación del cauce del arroyo Rincón a su paso por el núcleo urbano y la eliminación de estrangulamientos, entre ellos en la carretera que une Campillos con Teba.

Además, el proyecto contempla actuaciones complementarias en el arroyo El Cuervo para mejorar el cauce y reducir el riesgo de inundaciones en otros puntos del municipio.

"Gracias a estos 12 millones de euros vamos a poder hacer una actuación que va a minimizar el impacto negativo de futuras inundaciones y completar una de las grandes asignaturas pendientes que teníamos como ayuntamiento con nuestra ciudadanía: proteger a nuestros vecinos", ha afirmado el alcalde.

Gómez ha señalado que, con esta inversión, las inundaciones sufridas en 2018 "van a quedar en un mal recuerdo" y Campillos podrá afrontar el futuro con mayores garantías de seguridad.