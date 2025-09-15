Carlos Zamarriego aborda en Málaga las diferencias entre leer y ver teatro en el ciclo 'La ciudad velada'

Este martes, 16 de septiembre, en el Mucac La Coracha y promovido por la Fundación Rafael Pérez Estrada

Septiembre arranca con aires teatrales en el ciclo 'La ciudad velada' de la Fundación Rafael Pérez Estrada, que ya está preparada para recibir al dramaturgo y director de escena madrileño, afincado en Málaga, Carlos Zamarriego.

En esta ocasión, será la periodista y editora Soledad Mena quien disertará con el protagonista de la cita acerca de su última publicación en Éride Ediciones. Se trata de un volumen que recoge dos de sus obras teatrales ya estrenadas tanto en Málaga como en Madrid: 'Inestables' y 'La herencia de los Miller', ambas con el entorno laboral como contexto y razón de ser.

Asimismo, el autor centrará parte de la charla en destacar las diferencias entre leer teatro y acudir como espectador de ese mismo texto a una sala de teatro. Como texto vivo, una obra de teatro crece, cambia y se moldea según la imaginación del lector, se transforma en la interpretación de cada actor, en cada escenario, con cada subida del telón.

La cita se va a celebrar este próximo martes 16 de septiembre a las 18.30 horas, en el Mucac La Coracha, en el Paseo de Reding, 1, en la ciudad de Málaga. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Carlos Zamarriego presenta en 'La ciudad velada' su quinto y último libro publicado. Este volumen que vio la luz en mayo de 2025 bajo el sello Éride Ediciones, recopila las obras 'Inestables' y 'La herencia de los Miller', que cuentan con diversos nexos que el autor destacará en una distendida charla enriquecida con material audiovisual.

En 'Inestables' la pregunta clave es ¿cuánto cuesta el sueño de tu vida?. Noelia, la protagonista, es una mujer de negocios a punto de ascender en su carrera, pero para subir ese peldaño tendrá que ser evaluada por otro miembro de la empresa durante un claustrofóbico fin de semana. Dos días donde la ambición será el límite.

En 'La herencia de los Miller', conoceremos a Laura, empresaria heredera de una importante marca de salchichas que prepara su boda con Isaac mientras ultima un ERE que la enfrenta a una inminente huelga de sus trabajadores. En la plantilla se infiltra Max, un misterioso agente que propiciará no pocos enredos.

La obra de Carlos Zamarriego tienes dos señas de identidad sumamente destacables. Por un lado, aborda temas contemporáneos no exentos de análisis y crítica por parte del autor, y por otro lado, está impregnada de referencias y alusiones irónicas, incluso sarcásticas, que despiertan la sonrisa del lector y/o espectador.

Con un estilo directo pero creativo, ocurrente y profundo, Carlos Zamarriego invita a reflexionar y a repensar algunas de nuestras convicciones más arraigadas con una carcajada que en ocasiones torna amarga según avanza la trama.