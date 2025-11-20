Carrera de San Silvestre Palma-Palmilla de Málaga tendrá dos recorridos y recaudación irá destinada a fines solidarios

Los concejales del distrito Palma-Palmilla, Derechos Sociales y Deporte, Francisco Pomares, Francisco Cantos y Borja Vivas, durante la presentación de la Carrera de San Silvestre Palma-Palmilla - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XIV edición de la Carrera Solidaria San Silvestre Palm-Palmilla, en Málaga capital, tendrá dos recorridos de dos y diez kilómetros y su recaudación irá destinada a fines solidarios.

El miércoles 31 de diciembre a las 09.00 horas se celebrará esta prueba deportiva, que tiene como objetivo promocionar hábitos de vida saludable a través del ejercicio y ayudar a asociaciones y colectivos del distrito, según han indicado los concejales del distrito Palma-Palmilla, Derechos Sociales y Deporte, Francisco Pomares, Francisco Cantos y Borja Vivas, respectivamente, durante la presentación.

El recorrido comenzará en calle Mark Twain, junto a la puerta del Centro Comercial Rosaleda, y finalizará en el Campo de Fútbol La Virreina, junto al puente de la Palmilla.

Esta carrera solidaria está organizada por el Ayuntamiento de Málaga, a través de las Áreas de Derechos Sociales, Deportes y la Junta de Distrito Palma-Palmilla.

Se trata de un evento sostenible, que cuenta con la colaboración de Málaga como Te quiero, además de otras entidades y empresas, que año tras año se han comprometido con el evento como Grupo BCM Gestionarte, CC Rosaleda, Carrefour, Club Deportivo 26 de Febrero, Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla y el Plan Comunitario de Palma-Palmilla.

El objetivo de esta actividad es ofrecer una opción de ocio activo y saludable, así como poner en valor el trabajo de integración que se realiza en el barrio. La prueba deportiva comenzará a las 09.00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas por las calles de la barriada y distritos vecinos. Como en años anteriores, la carrera constará de dos recorridos con una única salida y meta. Las Categorías serán: Juvenil, Senior y Veteranos.

Además de los premios habituales, se premiará al Mejor disfraz (tres mejores disfraces o grupos disfrazados) entre las personas participantes que realicen la prueba disfrazados y medalla a toda persona que cruce la meta. Podrán inscribirse hasta el 26 de diciembre a las 23.55 horas, a través de la página web de la Federación Andaluza de Atletismo, www.atletismofaa.es o en https://web.faalive.com/inscriptions/121 .

Las inscripciones tienen un coste de ocho euros, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y a la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla.

La recogida de dorsales se realizará exclusivamente el lunes 29 y martes 30 de diciembre de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas en el Centro Comercial Rosaleda, en el local número 28 frente al local de la Lotería (Primera Planta).