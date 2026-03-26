La Casa del Libro abre sus puertas en el centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), con más de 12.500 títulos. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) ha inaugurado este jueves la Casa del Libro, una de las cadenas de librerías más grandes de España, que cuenta con más de 12.500 títulos. Entre su catálogo, el espacio ofrece opciones orientadas a las nuevas generaciones, obras de literatura infantil, categorías como 'comic y manga' o una sección de 'books in english', que buscan dar respuesta a todos los públicos.

Según han explicado desde Miramar, este espacio, ubicado en la planta baja junto a Mayoral y frente al operador de cosmética Kiko Milano, "se presenta bajo el modelo compact, pensado para ofrecer una experiencia de compra ágil y moderna".

Desde la Casa del Libro han incidido en que la apertura representa "nuestro compromiso cultural con los lectores y nuestra estrategia de expansión nacional" y han recordado que el catálogo se ha seleccionado "con mimo" para atender la demanda actual del público.

Por su parte, la responsable de marketing de Miramar, Sandra Iglesias, ha señalado que esta "no es una apertura más", ya que "implica un compromiso en firme con la cultura, el fomento de la lectura y una experiencia para el visitante en nuestro espacio comercial". "Con esta firma se refuerza la apuesta comercial de Miramar ofreciendo propuestas de valor para los visitantes", ha apuntado.

La apertura también favorecerá el empleo local, al contar con un equipo de seis profesionales de la zona. Con la Casa del Libro en el Centro Comercial Miramar, la cadena de consolida su presencia en Andalucía, con un total de once establecimientos repartidos entre Málaga, Sevilla y Cádiz y alcanza las 75 librerías en toda España.

Con motivo de esta inauguración, el complejo malagueño ha lanzado un sorteo en redes sociales de dos tarjetas regalo valoradas en veinticinco euros cada una.