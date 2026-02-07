La Casa de Las Tejerinas de Estepona (Málaga) acoge desde el jueves dos muestras pictóricas

Cartel de la exposición de Hasna Martoulou Rajksis en Estepona. - AYUNTAMIENTO ESTEPONA

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que la Casa de Las Tejerinas acogerá desde el próximo jueves, día 12 de febrero, dos exposiciones de pintores, una de la artista Hasna Martoulou Rajkis y otra colectiva de los artistas sampedreños Antonio Serrano, Celso Peñas y Jesús E. Fernández.

Según han precisado desde el Ayuntamiento, la Sala 2 acogerá la exposición de pinturas 'El suspiro de las flores' de la artista Hasna Martoulou Rajkis. La muestra consta de un total de 28 obras, y se podrá visitar hasta el 25 de febrero de martes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, y sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, con acceso libre.

Hasna Martoulou Rajksis nació en Marrakech y su pintura es "colorista y expresiva". Desde pequeña "sintió una profunda conexión con el mundo del arte", han indicado desde el Consistorio en una nota, en la que han señalado que a los 18 años se trasladó a España, donde comenzó a pintar bocetos como una forma de relajación.

"Sin darse cuenta, aquel gesto sencillo fue el inicio de un camino en la pintura: primero como terapia y, poco después, como un amor profundo por los colores y los pinceles", han apuntado sobre Hasna, que es autodidacta y cree que la sensibilidad artística forma parte de su herencia. La artista busca transmitir poesía, emoción y vida en cada obra.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado de que la Sala 1 de la Casa de las Tejerinas acogerá también a partir del 12 de febrero una exposición colectiva de los artistas sampedreños Antonio Serrano, Celso Peñas y Jesús E. Fernández.

La exposición se podrá visitar hasta el 25 de febrero de martes a viernes, de 09.00 a 20.00 horas, y sábados de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, con acceso libre.

Celso Vinicio Peñas Martínez (Valladolid, 1955) es un profesor de Primaria jubilado y pintor vocacional. Durante cinco años fue alumno de pintura en la Escuela de Arte y Cultura de San Pedro Alcántara, a cargo del profesor Juan Antonio Pérez López.

Sus trabajos están realizados al óleo y pastel casi exclusivamente, y en un realismo o realismo-fantástico. Los temas que ha elegido, si bien son varios: etnias, flamenco, desnudos, retratos, pandemia, tema social, caballos, flores... la mayoría se centran en el rostro humano femenino.

Antonio Serrano Martín nace en el año 1946 en Málaga. Siempre ha tenido aptitudes para el dibujo y durante 49 años trabaja en distintos estudios de arquitectura. Inicia estudios de fotografía con Lola Rudolphi, de pintura con Pedro Ramírez y de escultura con Pablo Vidal, todos en 'Arte y Cultura' de San Pedro Alcántara. Normalmente expone en citas colectivas.

Jesús Emilio Fernández nació en un pueblo de Burgos, Melgar de Fernamental, en 1954. Realizó estudios de Dibujo Técnico en la Escuela de Maestría Industrial de Burgos y en el mundo de las Artes Gráficas desarrolló su aprendizaje y carrera de dibujante con impresión en diferentes soportes y empresas. Actualmente, ya jubilado, vive en a San Pedro Alcántara, donde ha cursado estudios artísticos.