Casarabonela celebra un año más su tradicional homenaje al pipeo con una variada programación gastronómica

El Vicepresidente De Infraestructuras Y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, Presenta El Día Del Pipeo Junto Al Alcalde De Casarabonela, Antonio Campos. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS -

El municipio malagueño de Casarabonela celebra el próximo sábado 25 de abril su tradicional 'Día del Pipeo'. Será la séptima edición de esta cita gastronómica que contará con degustaciones gratuitas del típico plato de la localidad, actividades musicales para todos los públicos y rutas turísticas, entre otras muchas actividades.

Así lo ha anunciado el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, junto a alcalde de Casarabonela, Antonio Campos, durante la presentación de este encuentro que rinde homenaje a su plato más tradicional elaborado con habas frescas.

Ortega ha destacado que "desde la institución provincial es fundamental apoyar las fiestas y las tradiciones populares, que contribuyen a la dinamización y la promoción, especialmente de los pequeños municipios del interior de la provincia".

El pipeo es una de las numerosas recetas de la gastronomía tradicional de la provincia elaboradas con ingredientes autóctonos y de temporada que forman parte de la base de la dieta mediterránea.

Se trata de una sopa a base de habas frescas, guisantes, lechugas de orejas de burro, patatas y alcachofas, cebollas, aceite de oliva, almendras fritas, pan cateto frito y ajo, condimentado todos esos ingredientes con especias como pimentón dulce, comino molido y pimienta. Este suculento plato se acompaña con tortillas de huevo, perejil, ajo y pan rallado.

Esta cita gastronómica, organizada por el ayuntamiento de Casarabonela junto a la asociación de mujeres Almena, cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga.

ACTIVIDADES

Por su parte, el alcalde ha explicado que la plaza de Casarabonela será el la protagonista de esta jornada que acogerá desde las 12,00 horas una variado programa de actividades. Se instalará un mercado gastronómico en el que probar y adquirir una gran variedad de productos locales, muchos de ellos adheridos a la marca Sabor a Málaga.

A partir de las 12,30 horas comenzarán las rutas guiadas para conocer el patrimonio histórico de este municipio enclavado en el Parque Nacional Sierra de las Nieves que conserva una fisionomía árabe con un entramado de callejuelas estrechas.

Los visitantes podrán admirar las fachadas llenas de flores y refrescarse con el agua natural de los caños mientras visitan el Castillo Árabe, la Iglesia de Santiago Apóstol o la Ermita de Veracruz. Las inscripciones para las visitas se pueden realizar en el teléfono 652 61 23 43 o a través del correo turismo@casarabonela.es.

Tras la elaboración esta singular receta, a cargo de la asociación Almena, se ofrecerá una degustación a todos los asistentes, a partir de las 14,30 horas. Todo ello amenizado por la música en directo del trío Jábega. Después de la demostración de cocina y degustación del pipeo, a las 16,00 horas, llegará la sobremesa con café y dulces típicos de la comarca.

La banda malagueña POP FM ofrecerá a partir de las 18.00 horas un espectáculo donde se mezcla música en vivo, coreografías y humor. El grupo interpreta las mejores y más conocidas versiones de las canciones míticas de los 60, 70, 80, 90, y actuales haciendo partícipe a todo el público.