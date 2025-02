CCOO advierte que el salario de la mujer malagueña debería aumentar un 24,6% para igualarse al del hombre

Una mujer de la provincia tendría que trabajar 90 días más al año para cobrar lo mismo que un varón

MÁLAGA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha presentado este miércoles un informe sobre la brecha salarial en la provincia de Málaga del que se desprende que el salario de la mujer malagueña debería aumentar un 24,6% para igualarse al del hombre, lo que dicho de otra forma, obligaría a una mujer a trabajr 90 días mal año para que su sueldo fuese igual que el de un hombre.

Según CCOO la brecha salarial en Málaga es más pronunciada que la media estatal (19,6%) y menor que la andaluza (26,4%). Con respecto al resto de provincias de la comunidad autónoma, Málaga se sitúa como la cuarta provincia con una brecha salarial superior.

El secretario general de CCOO en Málaga Fernando Cubillo ha señalado que a la brecha salarial "se llega desde muchas variables, se produce en función del municipio, de la edad, son las mujeres jóvenes las que tienen una mayor brecha salarial, por los puestos de trabajo que se ocupan, también cuando hablamos de nacionalidad y también en cuanto a tiempo de ocupación, con las jornadas parciales y la temporalidad que existe en la provincia de Málaga".

En 2022 la cifra era del 25,3%, lo que según el sindicato significa que la brecha salarial se ha reducido en 0,7 puntos porcentuales. La principal razón de este descenso es que el salario masculino ha subido en 2023 un 1,7% en términos reales, mientras que el femenino lo ha hecho en un 2,3%.

INFLUENCIA DE LAS SUBIDAS DEL SMI

Según la secretaria de Empleo, Mujer y Formación de CCOO Málaga, María José Prados "de las 341.470 mujeres asalariadas en nuestra provincia, el 66% (226.019) pertenecen al conjunto de los sectores Servicios". Y ha destacado que el 49'5% del total de mujeres malagueñas asalariadas cobran por debajo del Salario Mínimo.

Entre los datos que muestra este informe hay que señalar que la brecha salarial aumenta en los grupos de edad que coincide con las edades en las que las mujeres están maternando o dedicadas a los cuidados y que posteriormente hará que estas mujeres tengan más dificultades de volver al mercado laboral, penalizando sus carreras profesionales.

Antonio Turmo, del gabinete técnico de CCOO Málaga ha querido señalar una de las causas importantes de esta brecha salarial en la provincia: "la mujer tiene menos salario que el hombre porque ha trabajado menos en el año. Pero no es la única razón. La otra razón es la que no explica eso, la de 'puesto de trabajo'. Cuidado, excedencia, puestos que no llegan a las mujeres porque le exigen una conciliación. Los cargos directivos suelen ser de hombres. Los que acceden a mayor salario suelen ser de hombres".

CCOO exige el cumplimiento real y efectivo de los planes de igualdad en las empresas, con medidas concretas para eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, incluir en los convenios colectivos cláusulas que garanticen la equiparación salarial, limitar el abuso de la contratación a tiempo parcial y temporal, promoviendo la conversión en contratos indefinidos y a jornada completa, seguir impulsando políticas que fomenten la corresponsabilidad y plantea la necesidad de cambios más profundos y el compromiso institucional y financiación adecuada.