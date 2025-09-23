CCOO Andalucía aplaude que "por fin" se vaya a saber "la verdad" sobre el asesinato de García Caparrós

Archivo - Las hermanas de Manuel José García Caparrós Loli, Puri y Paqui, en la ofrenda floral en el lugar del fallecimiento. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha aplaudido este martes que "por fin", tras "muchos años de lucha", tanto la familia como el pueblo andaluz van a conocer "la verdad" sobre el asesinato de Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre de 1977 en el centro de Málaga durante una manifestación en favor de la autonomía andaluza.

En un audio remitido a los medios, la dirigente sindical ha valorado que "por fin, el pueblo andaluz va a conocer la verdad de lo que le sucedió a aquel joven militante de CCOO que colocó con ilusión y esperanza la bandera de Andalucía en la movilización pidiendo la autonomía" de Andalucía.

En palabras de Nuria López, este martes es un día "importante", ya que la Mesa del Congreso de los Diputados aprueba una instrucción del Departamento de Archivos y Bibliotecas para permitir el acceso a la documentación que existe en el Congreso sobre el asesinato de Manuel José García Caparrós.

Sobre esto, la secretaria general de CCOO Andalucía ha recordado que la autonomía "fue conquistada a pulso por los trabajadores andaluces y, con esa misma fuerza, vamos a defender que nuestro Estatuto se cumpla. Porque la autonomía no le pertenece a ningún gobierno, pertenece a todos los andaluces y refleja sus aspiraciones, pidiendo progreso, igualdad y derechos".