CCOO-A dice que "ahora toca subida salarial" e insta a la patronal a sentarse a negociar y a repartir beneficios

[Paquete Informativo]: Ccoo Avisa: Vamos A Impulsar Un Tensionamiento De La Negociación Colectiva. Necesitamos Que En Los Convenios Colectivos, Los Salarios No Pierdan Poder Adquisitivo

MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha reivindicado a la patronal "que se sienten a negociar, a repartir los beneficios empresariales que se están llevando por la doble vía, porque suben los precios y porque no suben los sueldos", considerando que no habrá recuperación hasta que los trabajadores "no recuperen los salarios, las condiciones laborales y la estabilidad".

López ha participado junto al secretario general de CCOO, Unai Sordo, y a su homólogo en la provincia de Málaga, Fernando Cubillo, en una asamblea para analizar los efectos de reforma laboral y poner en valor los logros de la acción sindical, como la derogación de anterior reforma, la subida del Salario Mínimo, la derogación de la reforma de pensiones de 2013 o la puesta en marcha de los ERTE durante la pandemia.

Pero Sordo ha advertido que "estamos en la necesidad de fortalecer, impulsar y tensionar la negociación colectiva ya que no hemos podido alcanzar un acuerdo con las organizaciones empresariales. Si tiene que haber conflictos los habrá, pero necesitamos que en los convenios colectivos, los salarios no pierdan poder adquisitivo para que los trabajadores no paguen la crisis".

Por su parte, López, en declaraciones a los periodistas, ha recordado que durante más de diez años "hemos sufrido una reforma laboral injusta que ha puesto en jaque muchos de los derechos que habíamos logrado, como la negociación colectiva".

Ha indicado que con la nueva reforma laboral "recuperamos esa caja de herramientas que nos permite volver a recuperar la interlocución en los centros de trabajo con la patronal para decirle que no queremos recortes, sino derechos que se transforman en estabilidad".

"Una caja de herramienta que estamos dispuestos a recuperar y a trabajar y por eso emplazamos a la patronal a que cuanto antes se sienten en las mesas de negociación", según ha insistido la líder de CCOO-A.

Ha señalado que "durante la pandemia el sindicalismo de clases hemos sido tremendamente responsables, le hemos pedido a los gobiernos, al nacional y al andaluz, que pusiera dinero sobre la mesa para salvar las empresas porque iban detrás nuestros puestos de trabajo y el desarrollo de Andalucía". "Y se le ha dado mucho dinero", ha dicho.

"Ahora, cuando hablamos de recuperación, de la subida de los precios de la luz, la comida, los elementos básicos, la patronal se pone de perfil y no quiere subir los sueldos ni los salarios y los trabajadores ya no estamos dispuestos a soportar más crisis y ahora toca subida salarial con revisión, porque los precios suben", ha asegurado.

Por ello ha insistido en reivindicar la subida de salarios y cláusulas de revisión salarial como elementos clave para que se recuperen los trabajadores y la economía del país.

Sordo ha señalado que "en Andalucía se había dado por sentado que la temporalidad tenía que ser la norma y estamos empeñados en demostrar que esto no es así y que el trabajo ligado a actividades de temporada como el turismo, pueden ser cubiertas con empleos y contratos indefinidos".

MÁLAGA

Por su parte, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha puesto en el centro "el impulso de la negociación colectiva que necesita esta provincia, un impulso que pasa por mejorar las condiciones de trabajo de la mitad de la población trabajadora asalariada malagueña y, especialmente, del 51% de trabajadoras que ingresan en Málaga al mes de media 428 euros de salario".

Respecto a los salarios, el líder de CCOO de Málaga ha manifestado que "el pasado año 2021, las subidas salariales en nuestra provincia apenas llegaron al 0,4% en los convenio sectoriales y del 0,9% en los convenios de empresas. Este año en los dos primeros meses del año las subidas salariales han llegado al 1,51% en los sectoriales y de 1,95% en los convenios de empresas".

"Nos encontramos en Málaga con una patronal que se niega a llevar a cabo lo acordado, una patronal que incumple lo pactado referido a revisiones salariales, en su conjunto. Este año dos de cada tres personas tienen sus salarios referenciados a las cláusulas de revisión salarial. Hablamos de más de 200.000 personas trabajadoras", ha explicado.

Cubillo ha aclarado que "la reforma laboral no va a solucionar todos los problemas de la economía malagueña, pero sí puede mejorar las condiciones de trabajo; y para ello contamos con las principal herramienta: los planes de igualdad y los convenios colectivos".