CCOO y plantilla de Tívoli World piden ante el TSJA que la empresa Tremón subrogue a los trabajadores

MÁLAGA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO y la plantilla del parque de atracciones Tívoli World han pedido ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Málaga, que la empresa Tremón subrogue a todos los trabajadores del parque, ubicado en la localidad malagueña de Benalmádena, que lleva funcionando 50 años y que ahora está cerrado.

El juicio se ha celebrado este miércoles a raíz de la demanda presentada por la organización sindical y los trabajadores "para pedir que esa empresa, que tiene la concesión y una sentencia del Tribunal Supremo donde dice que Tívoli es de su propiedad, subrogue a cada uno de los empleados, no solo a los fijos sino también a fijos-discontínuos", ha explicado la secretaria general del sindicato de Servicios de CCOO de Málaga, Lola Villalba.

"Venimos luchando desde hace unos años contra una situación que es impresentable e imperdonable por parte de la empresa que nada quiere saber de este parque", ha señalado Villalba antes del comienzo del juicio, al mismo tiempo que ha defendido la importancia que tiene para la industria turística "que Tívoli siga abriendo sus puertas, para lo que hace falta que Tremón se haga cargo de todos los trabajadores".

La sindicalista ha señalado que los trabajadores fijos "no tienen ningún salario, están dados de alta en la anterior empresa y siguen sin cobrar nada ni tienen prestaciones"; mientras que los fijos-discontinuos "han estado en la prestación extraordinaria hasta el 31 de marzo y ahora algunos que pueden están cobrando alguna prestación". No obstante, ha indicado que "están yendo en turnos para que el parque no se pierda, para que esté cuidado".

"Esperamos y confiamos en que la justicia nos dé la razón", ha dicho Villalba, quien ha llamado la atención de las administraciones, "a la Junta de Andalucía sobre todo, que ha hecho caso omiso a nuestras pretensiones, que ha ignorado a los trabajadores y las propuestas que se les ha hecho desde Tívoli". "No es un centro de trabajo al uso, representa algo muy importante, da pie y apoyo para el turismo de la provincia y de Andalucía", ha señalado.

La representante de CCOO ha asegurado que el sindicato llegará hasta el final para conseguir esta subrogación y ha apuntado que Tremón "seguramente también seguirá pleiteando para no pagar esa deuda" con la Seguridad Social y Hacienda, "que es verdad que es contraída por la anterior explotadora", ha apuntado, aunque ha considerado que la nueva propietaria debe "buscar salidas y herramientas" a este respecto.

Ha explicado que desde el Juzgado de lo Mercantil de Málaga, donde está el concurso de acreedores de la anterior explotadora, "se ha ofrecido reducir esa deuda". "Ocho millones de euros, que se pueden quedar en la mitad, no son motivos suficientes para no subrogar a los trabajadores, teniendo en cuenta que en el concurso de acreedores en Madrid --sobre Tremón-- llegaba a los 1.000 millones de euros", ha dicho.

Por eso, ha esperado que la Sala de lo Social del TSJA "sea sensible para que estos trabajadores puedan tener una salida digna" y ha señalado que en caso de darle la justicia la razón al sindicato, "la empresa tendrá que depositar salarios e indemnizaciones antes de ir al Supremo". Esta era la tercera vez que se señalaba la vista oral y ahora el Tribunal andaluz deberá resolver las cuestiones planteadas.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos en el Parlamento de Andalucía y coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, ha mostrado la solidaridad de la formación "con todo el conjunto de trabajadores, con todo el pueblo de Benalmádena y lo que representa Tívoli World para la Costa del Sol, para Málaga y para el turismo de Andalucía".

Ahumada ha criticado que "el Gobierno de Andalucía le ha dado la espalda a todo el turismo de la Costa del Sol al negarse a poner encima de la mesa medidas para proteger a los trabajadores de Tívoli World".

Así, ha recordado que propusieron, junto con los sindicatos, "un plan de rescate de cuatro millones de euros que podría ser la salida a la viabilidad del parque y que PP, Ciudadanos y Vox votaron en contra". "Este es el patriotismo de la derecha, de la ultraderecha y de aquellos que se definen como de centro y que tienen más pulseras de España que vergüenza", ha dicho.

Al respecto, ha incidido en que "su patriotismo empieza y acaba donde empiezan y acaban los privilegios de esa gente del negocio que se hacen llamar empresarios. Gente como Tremón, la nueva propietaria del parque, que deja tiradas a tantas familias".

"Hoy se da un paso importante, y esperamos que desde lo Social se dé un impulso más a las justas reivindicaciones de los trabajadores, que se llegue a la subrogación y que cada vez queden menos excusas para mantener un Tívoli abierto que sea el tractor, la locomotora, como lo ha venido siendo del turismo en Benalmádena y en la Costa del Sol", ha señalado el parlamentario de UPporA.

Para Ahumada, el de Andalucía "se ha mostrado como un gobierno inútil para hacer frente a este tipo de conflictos", indicando que "algunos que estaban en contra del salario mínimo, que han votado en contra de la reforma laboral, hoy quieren hacer suyo los datos positivos" de empleo, "que también alcanzan a Andalucía"; por lo que ha dicho al presidente andaluz, Juanma Moreno, "que no se puede equivocar, porque su Gobierno no está contribuyendo en nada en la recuperación económica y social".