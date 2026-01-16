CCOO reclama a Junta "un cambio de rumbo en sus políticas" porque "están sepultando oportunidades de futuro de juventud"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (c), junto a la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López (i), y el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo (d), en un acto. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha organizado en Málaga el encuentro 'Juventud en marcha. Desbloqueando el futuro', una cita que ha reunido a más de una treintena de personas jóvenes que han podido exponer sus preocupaciones y los problemas con los que se encuentran para poder desarrollarse profesionalmente y tener un proyecto de vida independiente.

En él han participado la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López; el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo; la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y el subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas.

Durante su intervención, la secretaria general de CCOO de Andalucía se ha mostrado "crítica" con el Gobierno andaluz, del que ha dicho que "sus políticas están echando más tierra encima a las personas jóvenes y están sepultando sus oportunidades de futuro".

De igual modo, ha incidido en que la juventud andaluza "sufre problemas de precariedad y bajos salarios que solo se combaten con empleo estable y teniendo opciones a emanciparse sin tener que depender de sus padres porque los precios de la vivienda y del alquiler están imposibles".

"Una realidad" a la que, como ha señalado la dirigente, "no contribuyen las políticas del Ejecutivo andaluz que se niega a aplicar la ley estatal de vivienda y la declaración de zonas tensionadas, permitiendo que el alquiler siga subiendo desmesuradamente".

López Marín ha recordado que el Gobierno andaluz "ha puesto encima de la mesa una ley propia que beneficia a las grandes constructoras, a las grandes empresas y a la especulación". "Es un traje a medida hecho para las empresas que asfixia y encorseta el futuro de la juventud andaluza", ha apostillado.

También ha criticado la líder sindical que el Gobierno andaluz "no pone ni un céntimo de euro para ayudar a las y los jóvenes de nuestra tierra ni a las familias trabajadoras para afrontar el problema de la vivienda".

Sobre esta cuestión se ha referido a la gestión del Bono Joven, del que ha dicho que "la ayuda la saca a pulmón el Gobierno de España mientras el andaluz lo único que pone son palos en la rueda para que la juventud tenga una vivienda a precios asequibles".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha recordado que "hace 40 años era posible para la juventud tener una casa en propiedad o un empleo fijo, mientras que hoy esa casa o es la de sus padres o es una habitación compartida".

Cubillo ha alertado de que en Málaga "el empleo crece, pero con salarios que no llegan a los 8.500 euros al año por ingreso de renta de trabajo": "Estamos hablando de 600 euros al mes y con eso, prácticamente, no se puede salir de casa", ha apostillado.

Al respecto, el dirigente malagueño ha valorado "CCOO como herramienta para ayudar a la juventud a defender sus derechos, destacando que el 14% de la afiliación de CCOO de Málaga son personas menores de 29 años".

Por su parte, la Ministra de Juventud e Infancia, ha mostrado su reconocimiento a este encuentro así como "el trabajo exhaustivo y riguroso que hace CCOO a la hora de abordar cualquier análisis de la realidad de nuestro país, en este caso de la situación sociolaboral de la juventud, con unos datos y un análisis absolutamente valioso para que sigamos abordando también los retos y desafíos como Gobierno de España en materia de juventud".

El acto también ha contado con la participación de la secretaria de Juventud de CCOO de Andalucía, María Núñez, encargada de clausurar el encuentro; así como con su homóloga en CCOO de Málaga, Laura González.