CCOO y UGT exigen medidas de choque contra la siniestralidad laboral en Málaga y garantizar entornos seguros

Delegados de CCOO y UGT se concentrarán por la muerte de un trabajador al caer un muro en una obra en Benarrabá. - UGT

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT se han concentrado este miércoles tras el accidente laboral en el que una persona falleció y otra resultó herida grave al derrumbarse un muro en una obra en Benarrabá (Málaga) y han exigido medidas de choque contra la siniestralidad laboral, para garantizar entornos laborables seguros y que se cumpla la prevención.

La secretaria de salud laboral y PRL de UGT Málaga, Sara Salor, ha recordado que se trata del primer accidente mortal de este 2026 en la provincia y ha recordado que un trabajador falleció y otro resultó herido grave "como consecuencia del colapso del muro de contención del entorno del tanatorio municipal que se desplomó sobre ambos. Los escombros dejaron atrapados a ambos trabajadores".

También desde UGT han trasladado el pésame a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, y esperan que el trabajador gravemente herido se recupere pronto. Además, han hecho llegar el ofrecimiento para las acciones legales que necesiten emprender.

Salor ha incidido en que "las empresas pueden y deben prevenir los accidentes laborales protegiendo a las personas trabajadoras". En este caso, ha agregado, "al tratarse de una obra municipal la responsabilidad de exigir a la empresa constructora el cumplimiento de las medidas de prevención recae en el propio ayuntamiento".

De igual modo, ha reclamado "el cambio normativo en profundidad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que incluya el decálogo de medidas estructurales en materia de siniestrabilidad y salud en el trabajo que han trabajado los sindicatos mayoritarios de Andalucía". "Es urgente un aumento de recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo", ha apostillado.

Ha insistido en la creación de una figura similar a la del delegado territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, "ya que es una realidad que los centros de trabajo sindicalizados son centros más seguros". "La creación de esta figura ayudaría a mejorar la PRL en las Pymes de nuestro país que no tienen representación sindical", ha señalado.

De igual modo, ha exigido "un refuerzo urgente de la formación e información en las empresas de los riesgos laborales". "Los datos son claros", ha incidido y ha señalado, al respecto, que "aunque se haya producido un leve deceso en las infracciones por formación, en 2025 ha habido 153 actas respecto a esa materia, lo que evidencia unas carencias bastante importantes en las empresas, cosa que debe de ser corregida".

"Si bien los fallecidos en 2025 han descendido en nuestra provincia de 20 a 16, tenemos que decir que ninguna muerte es asumible en el puesto de trabajo", ha señalado y ha dicho que "nos preocupa especialmente el repunte y el aumento de los accidentes graves en nuestras provincias, los cuales han pasado de 155 a 171".

Así, ha incidido en que "estos datos ponen en manifiesto que aún queda mucho por hacer". "La formación, la prevención y el cumplimiento de la normativa no puede ser algo opcional son cuestiones de vida o de muerte", ha manifestado.

Desde UGT han vuelto a exigir "medidas concretas para garantizar entornos laborables seguros, así como la creación de la figura del delegado territorial, algo imprescindible para mejorar en las empresas como las pymes o las micropymes que no cuentan con representación sindical".

"La siniestralidad laboral sigue golpeando nuestra provincia y desde UGT exigimos medidas urgentes. Un trabajador muerto es un fracaso colectivo que no vamos a aceptar", ha concluido.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de CCOO Málaga, Ana Belén Sedeño, también ha mostrado condolencias y pronta recuperación al trabajador herido.

"Desde Hábitat Málaga CCOO exigimos que se cumpla la prevención, que haya un seguimiento tanto por parte del ayuntamiento como todas las entidades públicas y las empresas", ha señalado y ha insistido en reclamar a las administraciones que "haya un seguimiento, y una mayor dotación, con más personal en los servicios de inspección para garantizar esa reducción de la siniestralidad laboral. Este fallecimiento se podría haber evitado".

"Es fundamental cumplir con las licitaciones, porque no se cumplen, se subcontrata, se tiene a los trabajadores sin asegurar y es obligación de las administraciones públicas hacer que se cumplan", ha dicho.

Al respecto, ha señalado que "no podemos ver cada obra, cada visita que hacemos, tanto y tantas actividades que hay que no son las correctas", por lo que ha exigido "prevención y exigimos cumplimiento de todo en materia de prevención".

Por otro lado, ha señalado que los familiares pueden acudir a CCOO para lo que necesiten: "Nos tienen aquí a su lado, pueden acudir a nosotros para lo que necesiten".