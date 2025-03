La CEM y CaixaBank reúnen en la sede de Google en Málaga a empresarios y expertos en torno a la IA y ciberseguridad

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y CaixaBank han celebrado este jueves la jornada 'IA y ciberseguridad: palancas para la productividad empresarial' en la sede del Google Safety Engineering Center - GSEC Málaga, en la que han reunido a empresarios y expertos en torno al impulso y transformación tecnológica del tejido productivo, su competitividad y proyección a futuro.

Un evento que ha contado con la participación de Javier González de Lara, presidente de CEM, Juan Ignacio Zafra, director territorial en Andalucía de CaixaBank, y Bernardo Quintero, responsable de Google GSEC Málaga, junto a más de un centenar de asistentes, conducido por Pedro Navarro, director del Centro de Empresas DayOne Andalucía de CaixaBank.

La jornada, organizada en el marco del convenio de colaboración suscrito por CEM y CaixaBank 'Málaga: empresas para la próxima generación', ha reafirmado el dinamismo económico de la provincia en torno al sector tecnológico y su posicionamiento en campos como la IA o la ciberseguridad, abanderado por Google; ámbitos estratégicos para el crecimiento y transformación del tejido productivo malagueño, hacia una mayor competitividad, aplicable a cualquier actividad económica.

Paloma Simón, Program Manager de Google GSEC Málaga, ha dado la bienvenida a los asistentes destacando que, desde que Google abrió su centro en Málaga "son más de 7.000 las personas que lo han visitado o asistido a actividades", con el deseo de "compartir con Málaga e, incluso, a nivel europeo, el conocimiento y el talento que se desarrolla en este centro de ciberseguridad".

Javier González de Lara ha destacado el trabajo conjunto, materializado en este encuentro, "con un objetivo muy claro: acompañar, inspirar y promover en nuestro tejido productivo a las empresas", refiriéndose a su transformación "en un mundo en constante cambio, económico y social; en un ecosistema puramente digital; en un contexto, en definitiva, exigente, fugaz, arriesgado y desafiante".

Al respecto, González de Lara ha expresado el compromiso de su organización "para que autónomos y empresas, especialmente pymes, accedan al conocimiento, a la tecnología y la experiencia que les permita transformarse e impulsarse como negocios plenamente competitivos".

El presidente de CEM ha puesto el foco en la necesidad de impulsar la productividad empresarial apoyándose en la IA y la ciberseguridad "asumiendo que, a pesar de la familiaridad que hayamos alcanzado con estos conceptos, como usuarios, incluso, queda un mundo por recorrer", refiriéndose a "su implantación en el 40% de las grandes empresas, frente al 8% de las pymes y micropymes que, precisamente, representan más del G0% de las empresas de nuestro país", ha recalcado.

Por su parte, Juan Ignacio Zafra ha reafirmado la apuesta y trayectoria de CaixaBank en el desarrollo tecnológico, así como su compromiso con la ciberseguridad, "uno de los grandes retos de nuestra sociedad actual".

Por otra parte, ha destacado el reto que supone incrementar la productividad en la economía española y, precisamente, "si somos capaces de hacer llegar la tecnología y democratizarla, especialmente en el entorno de las pymes, seremos más competitivos, tendremos empleos de mayor calidad y una sociedad más justa", ha afirmado. Se ha referido también a la ética, que "no significa regular mucho, sino apostar por una mejor educación".

La jornada ha contado con la participación de Gerardo Fernández, ingeniero de Seguridad de Google, en torno a la optimización de la ciberseguridad y la IA en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, ofreciendo una ponencia para dar a conocer cómo actúa la ciberdelincuencia, cómo la tecnología de Google protege a usuarios y dispositivos a escala global y cómo los atacantes están usando la IA para crear malware.

Ha participado también Cristina López, responsable de negocio de IndesIA, asociación para impulsar el uso de los datos y la IA en empresas y pymes de la industria española. A través de su ponencia, sobre los desafíos para la implantación de la IA en el tejido empresarial, ha recalcado que "un alto impacto en el uso de la IA no tiene por qué llevar consigo un alto coste de inversión, ofreciendo grandes resultados y un retorno positivo". Eso sí, ha insistido "las administraciones públicas deben colaborar para crear un entorno y facilitar inversión" para la transformación tecnológica.

En el ámbito profesional, ha subrayado que "no estamos siendo capaces de cubrir la demanda de perfiles ofertados", afirmando que "2,4 de cada 10 ofertas de empleo que se publican en España están relacionadas con Data e IA". Según Cristina López, se trata de una brecha a la hora de cubrir la oferta de empleo tecnológico que podría cerrarse en torno a 2030.

Además, ha recalcado el hecho de que "solo el 1,91% de la oferta formativa en grados y másteres universitarios está relacionada con asignaturas de Data e IA".

El evento ha concluido con una mesa de debate sobre los retos y oportunidades de la IA generativa en el entorno empresarial, moderada por el periodista especializado en tecnología Demófilo Peláez, con la participación de Bernardo Quintero, responsable de Google GSEC Málaga, Diego Hueltes, CEO de Tadia.es y Javier González, COO en Freepik Company. Bernardo Quintero se ha referido a un "salto cualitativo en el uso de la IA", pasando de un uso exclusivo de perfiles informáticos al público en general, democratizando su utilización.

Ha destacado también que "la IA profesional se está abaratando cada vez más y que su acceso acabará siendo muy asequible", haciendo hincapié en que hoy por hoy "ya no tienes por qué saber cómo aplicarla de partida, sino que basta con que la uses y le preguntes cómo puede ayudarte". En cuanto al ámbito de la ética, ha expresado que "la tecnología es neutra y dependerá del uso que le demos las personas; no debemos demonizarla, es positiva y está generando avances en campos como la ciencia y la medicina, mejorando nuestras vidas".

En la misma línea, Javier González ha animado a las pymes a "dar un salto en el uso de este tipo de herramientas de IA", refiriéndose a una "limitación autoimpuesta" que frena a muchos profesionales o empresarios a implementarla.

Una visión con la que ha coincidido Diego Hueltes, subrayando que "el desarrollo de la IA generativa está generando confianza porque ofrece soluciones". También se ha referido a pymes y startups, como beneficiarias del uso de esta tecnología, especialmente, en torno a los agentes, como oportunidad de posicionamiento.