CEM dice que datos de empleo en marzo reflejan "impacto favorable" de Semana Santa a pesar de "deficiente" conexión AVE

La salida procesional de la Pollinica en el Domingo de Ramos de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha valorado de forma positiva los datos de empleo en la provincia en marzo, que reflejan "el impacto favorable de la Semana Santa, coincidiendo con el inicio de la temporada turística"; así como el efecto "del buen tiempo predominante en los últimos días de marzo, especialmente durante las jornadas festivas". Todo ello, "a pesar de los problemas generados por la deficiente conexión ferroviaria".

Así lo ha dicho la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la CEM respecto a los datos de marzo, en el que se ha registrado un aumento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social en Málaga, junto a una reducción de 1.863 personas en situación de desempleo respecto a febrero; de forma que el número de cotizantes llega a 746.248 trabajadores, lo que supone 26.842 más que hace un año, y el paro desciende hasta 108.567 personas, 11.764 menos que en marzo de 2025.

Desde la CEM han indicado a través de un comunicado que, más allá del liderazgo del ámbito turístico, "el dinamismo empresarial de la provincia malagueña y su capacidad para generar actividad económica, reflejada en sectores como la construcción y la industria".

En este sentido, han puesto en valor el papel de las empresas malagueñas, "que continúan apostando por el empleo y por el incremento de su actividad, a pesar de un contexto marcado por la incertidumbre derivada de la situación geopolítica global, el aumento de costes y otros factores en materia regulatoria y fiscal".

"Todo ello se traduce en que, pese a las dificultades, Málaga sigue alcanzando cifras récord de afiliación, manteniendo un ritmo sostenido de creación de empleo y un crecimiento interanual positivo, al tiempo que continúa reduciendo el desempleo", han manifestado desde la CEM.

Unos datos "especialmente relevantes", han considerado, "si se tiene en cuenta el constante aumento de la población activa en la provincia". De cara a los próximos meses, "seguiremos observando con atención la evolución del panorama económico y su impacto en el tejido productivo, en paralelo al desarrollo de la propia temporada turística", ha apuntado Sánchez.

"El objetivo es mantener el dinamismo en la generación de empleo, de la mano de una actividad económica que requiere del apoyo necesario para afrontar un ejercicio que se prevé complejo desde el ámbito empresarial, marcado por la inestabilidad económica y política", ha concluido.