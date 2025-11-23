Un centenar de voluntarios plantan 140 pinsapos en el Parque Nacional Sierra de las Nieves por la Diputación de Málaga

Un centenar de voluntarios plantan 140 pinsapos en el Parque Nacional Sierra de las Nieves por la Diputación. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de voluntarios de toda la provincia de Málaga han participado este domingo en la 'Pinsapada', la plantación de pinsapos en el Parque Nacional Sierra de las Nieves de organizada por la Diputación y la Fundación Unicaja dentro del programa 'Ruta Viva'. En total, se han plantado 140 ejemplares de dos savias (años) en la zona de Las Moreras.

En una nota, la Diputación ha explicado que el pinsapo es una especie protegida que cuenta en la Sierra de las Nieves con su núcleo refugio más importante. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es previsible que la especie se vaya retirando a hábitats que compensen los problemas de humedad y temperatura que trae el cambio climático.

El objetivo de esta plantación es "ampliar y fortalecer las áreas en las que se encuentra el pinsapo para ayudarlo a soportar los efectos del cambio climático", ha explicado el vicepresidente de Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, que ha acompañado durante la jornada a los participantes: 50 voluntarios de toda la provincia que se han desplazado hasta Yunquera en el autobús proporcionado por la Diputación, y otros cincuenta de Yunquera y otros municipios de la comarca de la Sierra de las Nieves.

Los voluntarios se han dado cita en el Vivero Sierra de las Nieves-Cruz Roja, donde se han criado los ejemplares que más tarde se han plantado. Aquí, han conocido en profundidad el abies pinsapo y han aprendido a trabajar con semillas, a preparar bandejas de plantación, a colocar esquejes o a aclarar plantones, entre otras tareas.

A las 12,00 horas ha comenzado una ruta interpretativa de 1,8 kilómetros hasta la zona de Las Moreras, donde se han plantado 140 pinsapos y otras 30 plantas pertenecientes al dosel vegetal del pinsapar: arces, mostajos y majuelos. A su regreso a Yunquera, alrededor de las 14,00 horas, los voluntarios llegados en autobús han tenido una hora y media para visitar y conocer el municipio antes del regreso.