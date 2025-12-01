El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), abre la primera tienda de peluches personalizados de España

Imagen del local de 'My Soul Mate' en el centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga). - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) ha ampliado su oferta con la apertura de 'My Soul Mate', la primera tienda de peluches personalizados de España. Con un local de 80 metros cuadrados situado en la planta baja, la marca impulsará el empleo local a través de la generación de siete empleos directos, al tiempo que acercará "un nuevo concepto de juguetería que ha triunfado en Estados Unidos, Canadá y en zonas de Europa".

Según han explicado desde Miramar, esta firma malagueña "ofrece al cliente la experiencia de crear un peluche personalizado con una selección de más de 40 modelos de animales". "El cliente podrá seleccionar también la densidad del relleno y elegir entre diez esencias u olores", han apuntado.

La marca ofrece la posibilidad de incluir un mecanismo reproductor de un mensaje personalizado y una amplia variedad de 'outfits' y accesorios que "previamente ha seleccionado un equipo experto internacional". El proceso de personalización también incluye la opción de adquirir un certificado de adopción e incluso una fotografía a modo de recuerdo.

Por su parte, el director de Miramar, Nacho Domínguez, ha puesto en valor que la primera apertura en España sea la de Miramar. "Damos la bienvenida a 'My Soul Mate', es un espacio de ensueño para grandes y pequeños". "Elegir Miramar como primer destino, después de ver cómo ha funcionado este modelo fuera de España, nos hace ser partícipes de la esencia y originalidad que desprende", ha destacado.

La apertura de peluches personalizados en el complejo malagueño coincide en el tiempo con su programación navideña, diseñada especialmente para las familias con eventos como talleres infantiles, el poblado de los sueños de la Navidad o la visita de Papá Noel y los Reyes Magos.