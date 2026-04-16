El Centro Virgen de la Esperanza de la Diputación programa actividades en el nuevo huerto sensorial para sus usuarios

El Centro Virgen de la Esperanza de la Diputación programa actividades en el nuevo huerto sensorial para sus usuarios
El Centro Virgen de la Esperanza de la Diputación programa actividades en el nuevo huerto sensorial para sus usuarios - DIPUTACIÓN
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 16 abril 2026 11:45
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MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios del Centro Virgen de la Esperanza de la Diputación de Málaga, situado en el barrio de Martiricos y que atiende a personas discapacitadas gravemente afectadas, podrán disfrutar de un huerto sensorial para mejorar su bienestar y sus habilidades sociales.

El diputado de Mayores y Tercer Sector, Francisco José Martín, ha visitado estas instalaciones donde se desarrollarán actividades. La finalidad de este espacio es mejorar el bienestar, la autonomía y las habilidades sociales de de los usuarios mediante un contacto directo, continuado y adaptado con la naturaleza.

Martín ha explicado que "el objetivo es crear un entorno educativo natural que favorezca el desarrollo personal, social, emocional y funcional de las personas, incluyendo la estimulación sensorial, la mejora de habilidades sociales y de cooperación, el desarrollo de responsabilidades básicas y rutinas saludables, el trabajo psicomotor y la promoción del bienestar emocional mediante actividades en el huerto".

La metodología se fundamenta en un enfoque activo y vivencial, donde el aprendizaje surge de la experiencia directa: sembrar, regar, tocar la tierra, observar cambios y cuidar plantas.

La adaptación individual será continua, ajustando materiales, tiempos y apoyos a cada usuario. "La seguridad, la accesibilidad y el acompañamiento emocional son pilares de este programa", ha explicado Francisco José Martín.

El programa incluye actividades semanales los jueves y viernes, complementadas con un taller mensual de carácter temático. Cada mes se centrará en un conjunto de tareas específicas vinculadas al ciclo natural de las plantas, al trabajo sensorial y al desarrollo de habilidades individuales y colectivas. El enfoque será progresivo y adaptado al ritmo de cada participante.

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