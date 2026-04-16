El Centro Virgen de la Esperanza de la Diputación programa actividades en el nuevo huerto sensorial para sus usuarios - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios del Centro Virgen de la Esperanza de la Diputación de Málaga, situado en el barrio de Martiricos y que atiende a personas discapacitadas gravemente afectadas, podrán disfrutar de un huerto sensorial para mejorar su bienestar y sus habilidades sociales.

El diputado de Mayores y Tercer Sector, Francisco José Martín, ha visitado estas instalaciones donde se desarrollarán actividades. La finalidad de este espacio es mejorar el bienestar, la autonomía y las habilidades sociales de de los usuarios mediante un contacto directo, continuado y adaptado con la naturaleza.

Martín ha explicado que "el objetivo es crear un entorno educativo natural que favorezca el desarrollo personal, social, emocional y funcional de las personas, incluyendo la estimulación sensorial, la mejora de habilidades sociales y de cooperación, el desarrollo de responsabilidades básicas y rutinas saludables, el trabajo psicomotor y la promoción del bienestar emocional mediante actividades en el huerto".

La metodología se fundamenta en un enfoque activo y vivencial, donde el aprendizaje surge de la experiencia directa: sembrar, regar, tocar la tierra, observar cambios y cuidar plantas.

La adaptación individual será continua, ajustando materiales, tiempos y apoyos a cada usuario. "La seguridad, la accesibilidad y el acompañamiento emocional son pilares de este programa", ha explicado Francisco José Martín.

El programa incluye actividades semanales los jueves y viernes, complementadas con un taller mensual de carácter temático. Cada mes se centrará en un conjunto de tareas específicas vinculadas al ciclo natural de las plantas, al trabajo sensorial y al desarrollo de habilidades individuales y colectivas. El enfoque será progresivo y adaptado al ritmo de cada participante.